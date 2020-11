Hannover

Die einen haben eine Menge Spaß damit. Für andere sind sie vor allem ein Ärgernis, das regelmäßig im Weg herumsteht: E-Scooter sind aus Hannovers Stadtbild mittlerweile kaum noch wegzudenken. Die CDU im Rat fordert jedoch strengere Regeln für die elektrisch betriebenen Roller. „Immer mehr E-Sooter werden wahllos im öffentlichen Raum abgestellt und behindern Passanten und Fahrradfahrer. Seit gut anderthalb Jahren schaut die Stadt diesem Abstellchaos im öffentlichen Raum tatenlos zu“, kritisiert Felix Semper, verkehrspolitischer Sprecher der CDU, die ihrer Forderung mit einem Antrag im Bauausschuss Nachdruck verlieh.

Semper geht es „nicht darum, E-Scooter aus der Stadt zu werfen, sondern darum, die Entwicklung insgesamt zu steuern“. Die Stadt müsse „konsequenter gegen das E-Scooter-Chaos auf den Straßen und Wegen vorgehen“. Die Fahrzeuge müssten ordnungsgemäß abgestellt werden und dürften nicht mehr als Stolperfallen und Hindernisse dienen, sagt Semper. Sollten sich die Betreiber nicht daran halten, müsse es Sanktionen für diese geben.

CDU wünscht sich feste Abstellplätze

Mithilfe der bei den E-Scootern vorgeschriebenen Versicherungskennzeichen sowie den App-Daten der Betreiber müsse es möglich sein zu ermitteln, wer die Fahrzeuge widerrechtlich abgestellt hat. Dadurch seien die Betreiber auch in der Lage, gegen sie verhängte Bußgelder an die Nutzer weiterzugeben, ähnlich wie beim Verleih von Autos. Ein weiteres Problem aus Sicht der CDU: Viele E-Scooter seien in der Fußgängerzone sowie in Parks und Grünanlagen unterwegs, was verboten sei. Kontrolliert werde jedoch nur selten, berichtet Semper.

Er setzt sich außerdem dafür ein, dass feste Abstellbereiche für die E-Roller ausgewiesen werden. Und zwar dort, wo es genug Platz dafür gibt. „Da der Verleih über eine App verläuft, kann die Station auch virtuell betrieben werden“, schlägt Semper vor.

Gebühren und Obergrenze für E-Scooter?

Er kann sich auch eine Gebühr für das Abstellen der Fahrzeuge vorstellen, die die Betreiber aufbringen müssten. Jeder Gastronom müsse etwas zahlen, wenn er öffentliche Flächen nutze. „Wieso nicht auch die E-Scooter-Anbieter?“, fragt der CDU-Mann, der auch eine Obergrenze für die Zahl der elektrischen Roller in Hannover ins Spiel bringt. Über eine Gebühr hatte auch die Stadt schon nachgedacht. Allerdings hatte sie offenbar bisher zu große rechtliche Bedenken. Umgesetzt hat sie den Plan noch nicht.

Zurzeit bieten mit Tier, Bird und Lime drei Betreiber in der Stadt ihre Dienste an. Im Frühjahr hatten diese zusammen fast 1500 Fahrzeuge im Einsatz. Zu einem Beschluss kam es im Bauausschuss noch nicht. Dirk Machentanz von den Linken meldete noch Beratungsbedarf in seiner Fraktion über die CDU-Ideen an.

Von Christian Bohnenkamp