Die CDU-Ratsfraktion verliert ein weiteres politisches Schwergewicht: Fraktionsvize und Wirtschaftsexperte Jens-Michael Emmelmann hat am Montag angekündigt, bei der Kommunalwahl im September nicht wieder kandidieren zu wollen. Vor Ort in Bothfeld will er sich aber weiter engagieren. Vor ein paar Wochen hatte Fraktionschef Jens Seidel seinen Rückzug bekannt gegeben.