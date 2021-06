Hannover

Das Fahren mit Bus und Bahnen im Fahrverbund GVH mit Üstra und Regiobus wird zum nächsten Jahren nochmals teurer. Allerdings will die Region Hannover als Trägerin des öffentlichen Nahverkehrs die Preise nur leicht anheben – um durchschnittlich 0,91 Prozent. Beim Einzelticket schlägt sich das mit über alle Zonen hinweg mit zehn Cent nieder. Die Gruppen-Tageskarte erhöht die Region um 20 Cent. Die Tageskarte in der Zone A, B oder C kostet ab Januar 2022 dann 3,10 Euro, wer alle drei Zonen durchfahren möchte, zahlt dann 4,80 Euro, hat der Verkehrsausschuss am Dienstag ohne Diskussion beschlossen.

Die letzte Anhebung hatte es mit durchschnittlich 0,74 Prozent zum Jahresbeginn gegeben, jetzt geht es noch einmal nach oben, diesmal um 0,91 Prozent. Begründet wird dies mit allgemeinen Kostensteigerungen. Die Regionsverwaltung betont, dass viele Preise gegenüber 2021 unverändert bleiben, es aber auch keine Preissenkungen gebe. Unverändert bleibt etwa der Preis für das Kurzstreckenticket (1,60 Euro) und die Einzel-und Tageskarten für Kinder mit 1,30 Euro beziehungsweise 2,60 Euro. Auch bei der Senioren- und Jugendnetzkarte dreht die Region nicht an der Preisschraube.

69 Millionen Euro weniger Einnahmen durch Corona

Der neue Preisanstieg soll unterm Strich zwei Millionen Euro Mehreinnahmen bringen und ist nicht ganz unumstritten, denn wegen der Corona-Pandemie und dem zweimaligen Lockdown 2021 hat dem Nahverkehr erhebliche Fahrgasteinbußen und damit auch Einnahmeverluste beschert. Die Einnahmen haben gut 69 Millionen Euro unter denen des Vorjahres 2019 gelegen, was einem Minus von knapp 25 Prozent entspricht. Auch wenn der „Rettungsschirm“ des Bundes und des Landes Niedersachsen für die Verkehrsunternehmen ausgleichend gewirkt habe, seien Prognosen zur mittel- und langfristigen Erholung des Nahverkehrs nicht möglich, heißt es dazu von der Verwaltung selber.

Bei der Regiobus wird schon zum Start des Ausbildungsjahres 2021/2022 ab 1.September das Jobticket S und Jobticket M um ein Angebot für die Auszubildenden erweitert. Beim „Jobticket S Ausbildung“ gibt es 7,5 Prozent Rabatt auf die entsprechende Monatskarte „Ausbildung Abo“, beim „Jobticket M Ausbildung“ zwölf Prozent, hat der Ausschuss außerdem entschieden. Unternehmen haben aktuell kein Angebot für ihre Auszubildenden, da es bisher nur im Jobticket (das ehemalige Firmen-Abo) einen Tarif für Auszubildende gibt und nur Auszubildende bis 23 Jahre die Jugendnetzkarte (für die Zone ABC) nutzen können.

Von Andreas Voigt