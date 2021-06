Hannover

Fünf Elektrobusse, zwei Hybridbusse, ein Dieselbus und die Ladeinfrastruktur für die E-Flotte am größten Busdepot der Üstra: verbrannt! Nach NP-Informationen ist ein E-Bus etwa 700.000 Euro wert, alles zusammengerechnet dürfte ein Schaden von mindestens fünf Millionen Euro bei dem Großbrand in Mittelfeld entstanden sein.

Die Feuerwehr wurde gegen 12.45 Uhr alarmiert. Eine gewaltige Rauchwolke war über der ganzen Stadt zu sehen. Zeugen berichteten bei Twitter von mehreren Explosionen. Sie löste Großalarm aus.

Schwerer Schlag für E-Projekt der Üstra

„Die Busse sind in verschiedenen Straßen in einer großen Bushalle geparkt“, erklärte Üstra-Sprecher Udo Iwannek. „Eine dieser Straßen, die mit den E-Bussen, ist komplett abgebrannt. Die waren brandneu“, so Iwannek. „Das ist ein schwerer Schlag für unser E-Bus-Projekt, das wir uns vorgenommen haben. Bis 2021 wollten wir die ganze Innenstadt mit E-Bussen befahren lassen.“ 50 E-Busse sollten es werden, „es sind noch nicht alle da“, die fünf ausgebrannten Busse würden einen Rückschlag für die Pläne bedeuten.

Auch in Döhren war die gewaltige Rauchsäule zu sehen. Quelle: Queren

Die Feuerwehr war mit mehr als 40 Einsatzwagen und Löschrobotern vor Ort, die Polizei warnte Bewohner in Mittelfeld und näherer Umgebung, die Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung zu schließen. „Wir haben das Feuer von drei Seiten in Angriff genommen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Gegen 13.50 Uhr war der Brand einigermaßen unter Kontrolle. Gegen 15 Uhr wurden noch Busse gekühlt, so Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer. „Denn die Batteriezellen können noch weiter Hitze entwickeln.“ Die Halle sei zum Teil eingestürzt, soll aber möglichst so belassen werden, „damit der Kriminaldauerdienst die Ursache ermitteln kann“.

Immerhin funktionieren die Brandschutzwände

In den Depot sind rund 100 Busse stationiert, „die sind nie gleichzeitig da, weil viele Busse draußen sind“, berichtet Iwannek. „Neben den abgebrannten Bussen waren in der Halle 25 bis 30 Busse, die haben wir aus der Halle rausgefahren und provisorisch auf dem Stadtbahnbetriebshof Döhren abgestellt.“ Die Straßen, in denen die Halle unterteilt ist, seien mit Brandschutzwände getrennt. „Die haben wunderbar funktioniert.“

Gewitter und Regen helfen

„In die Karten hat uns der Starkregen des Gewitters gespielt“, berichtet Feuerwehrsprecher Meyer. „Der half beim Löschen und hat vor allem die Rauchwolke niedergedrückt.“ Zur Zeit gebe es noch Messungen, „ob Schadstoffe niedergegangen sind“.

Busse fallen aus – aber nicht auf Dauer

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes können die Haltestellen Dorfstraße und Claudiusstraße nicht bedient werden, twitterte die Üstra. Auswirkungen auf den Busverkehr am Sonntag und Montag soll der Brand laut Iwannek nicht haben. „Wir hoffen, dass wir das mit Reserven kompensieren können.“

Von Petra Rückerl