Hannover

Im Rahmen einer bundesweiten Razzia gegen eine Schleuserbande sind am Mittwochmorgen auch die Wohnungen von zwei Syrern (35, 38) in Ronnenberg durchsucht worden. Dabei entdeckten die rund 40 vor Ort eingesetzten Beamten der Bundespolizei auch einen Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis und ohne Papiere, vermutlich ebenfalls Syrer. Er wurde vorübergehend festgenommen und der Landespolizei übergeben.

In den Wohnungen wurden elektronische Geräte, Speichermedien und Handys sowie rund 2000 Euro Bargeld sichergestellt. Die beiden Bewohner blieben auf freiem Fuß. Vollstreckt wurden bei der bundesweiten Aktion jedoch drei Haftbefehle gegen einen syrischen, einen serbischen und einen türkischen Staatsangehörigen. Zwei der Männer wurden in Altenburg, der dritte in Erfurt festgenommen.

Insgesamt wurden sechs Objekte durchsucht, der Schwerpunkt der Razzia war in Thüringen. Neben den Wohnungen in Ronnenberg wurden zwei Häuser in Altenburg und je eines in Erfurt und Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) durchkämmt.

Ungesichert auf Ladeflächen transportiert

Die Bande soll in mindestens sechs Fällen insgesamt 85 Ausländer, darunter auch Kinder, nach Deutschland geschleust haben. Dabei sollen die betroffenen unter teils lebensgefährlichen Bedingungen ungesichert auf den Ladeflächen von Lkws und Kleintransportern über die Balkanroute transportiert worden sein. „Bei einem Unfall wären sie ungeschützt gewesen“, so Maik Fischer, Sprecher der Bundespolizeiinspekion Kriminalitätsbekämpfung in Halle, welche die Ermittlungen federführend leitet. Als Schleuserlohn sollen Beträge von 3500 Euro bis 12000 Euro verlangt worden sein.

Bei der bundesweiten Aktion waren insgesamt rund 120 Beamte eingesetzt gewesen. In Gang gekommen waren die Ermittlungen, als in Bernstadt in Sachsen mehrere geschleuste Menschen, darunter auch fünf Kinder, aufgegriffen wurden. An den Ermittlungen gegen die international agierende Schleuserorganisation war auch die Polizeibehörde der Europäischen Union, Europol, beteiligt.

Von Andreas Krasselt