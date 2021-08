Hannover

Gefunden oder gestohlen? Bundespolizisten haben am späten Montagabend in der City einen mutmaßlichen Handydieb gestellt. Als das „Corpus Delicti“ in seiner Hand klingelte, konnte der 33-jährige Grieche eindeutig identifiziert werden.

Das Telefon gehörte eine 21-jährigen Russin, die den Verlust gegen 22.30 Uhr einer Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof anzeigte. Sie war in Begleitung ihrer Schwester und vermutete, dass ihr das Handy auf der Dreifachrolltreppe im Bahnhof aus ihrer umgehängten Tasche gestohlen worden sei.

Während die Beamten die Auswertung der Überwachungsvideos von der Rolltreppe veranlassten, klingelte das Smartphone der Schwester. Der Freund der 21-Jährigen meldete sich und erzählte, er habe eigentlich seine Freundin auf ihrem Handy anrufen wollen. Dabei habe sich aber der Grieche gemeldet. Der habe behauptet, das Telefon gefunden zu haben und einen Treffpunkt zur Rückgabe vereinbart.

Eine bekannte Masche

„Das ist eine bekannte Masche“, erklärte Martin Ackert, Sprecher der Bundespolizei, auf Anfrage der NP. „Da man ein gesperrtes Smartphone nicht so schnell zu Geld machen kann, tun Diebe so, als hätten sie es gefunden. In Erwartung eines üppigen Finderlohns.“

Die Bundespolizisten gingen nun mit der 21-Jährigen zu dem Treffpunkt an der Ecke Georgstraße, Große Packhofstraße. Mit dem Handy ihrer Schwester rief die junge Frau ihre eigene Rufnummer an. Das Handy klingelte in der Hand des Griechen. Der sei bei seiner Behauptung geblieben, das Gerät gefunden zu haben und habe sich geweigert, freiwillig mit zur Wache zu kommen, so Ackert.

Mittlerweile war jedoch die Videoauswertung von der Rolltreppe abgeschlossen. Die Aufnahmen hatten eindeutig gezeigt, wie der Mann das Handy aus der Tasche nahm. Die 21-Jährige bekam ihr Telefon zurück. Gegen den Griechen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Von Andreas Krasselt