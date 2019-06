Hannover

Keine Chance für Langfinger: Ein Beamter (50) der Bundespolizeiinspektion Hannover hat am Sonntagmorgen einen mutmaßlichen Fahrraddieb (40) festgenommen. Der Mann steht in Verdacht, an der Lister Meile versucht zu haben, ein Rad zu entwenden. Noch bevor der 40-Jährige flüchten konnte, wurde er von dem Polizisten festgenommen, teilte Philipp Hasse von der Polizeidirektion Hannover mit.

Und das ist passiert: Der Bundespolizist hatte gegen 6.30 Uhr seine Dienststelle am Hauptbahnhof verlassen. Gegenüber der Wache bemerkte der Beamte vor der Ernst-August-Galerie den 40-Jährigen. Dieser habe sich mit einem Gegenstand an einem Fahrrad zu schaffen gemacht.

Beamter gibt sich als Polizist zu erkennen

Der 50-Jährige gab sich als Polizist zu erkennen. Daraufhin versuchte der mutmaßliche Dieb zu flüchten. Allerdings ohne Erfolg: Der Beamte konnte ihn festnehmen.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mitte fanden am Tatort ein weißes Damenrad, von dem der Fahrradständer abgebrochen worden war. Mit diesem Teil habe der 40-Jährige offenbar versucht, das Schloss des Rades aufzubrechen.

Der Fahrraddieb soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt werden. Der muss nun entscheiden, ob der 40-Jährige in U-Haft geht.

Von bm