Hannover

Im Einsatz gegen die Jugendgang, die seit einiger Zeit im Hauptbahnhof und Umgebung für Unruhe sorgt, hat die Bundespolizei härtere Bandagen angelegt. Am Donnerstag hat sie eine vorläufige Bilanz ihrer verstärkten Überwachungsmaßnahmen gezogen.

Die Gang besteht aus etwa 20 meist minderjährigen Jugendlichen und nennt sich selbst „Bahnhofs-Chiller“. Was zunächst fast harmlos klingt. Doch seit einiger Zeit fallen immer wieder Mitglieder der Gruppe durch Belästigungen, Diebstähle und auch körperliche Gewalt auf. Zuletzt wurde sogar ein Beamter der Bundespolizei von einem 16-Jährigen angegriffen.

Anzeige

Seit vergangenen Freitag haben die Beamten daher im Rahmen des Projekts Bahnhof.sicher den Hauptbahnhof verstärkt überwacht. Bis Mittwoch stellten die Polizisten von 367 Personen die Identität fest, sprachen 18 Platzverweise aus, nahmen drei Personen vorübergehend fest und stellten drei Messer sowie einen Schlagstock sicher.

Weitere NP+ Artikel

Am Wochenende war Ruhe im Bahnhof

Der verstärkte Kräfteeinsatz zeigte Wirkung. „Insbesondere am Wochenende war eine Reduzierung der oftmals provokant auftretenden Jugendgruppen erkennbar“, so der Sprecher der Bundespolizei, Martin Ackert. Körperverletzungen durch die im Fokus stehende Gruppe habe es keine gegeben. „Durch den gezielten Einsatz von Einheiten der Bundespolizei konnten Ansammlungen frühzeitig erkannt oder aufgelöst und so provokantes Auftreten, auch gegenüber Reisenden, frühzeitig unterbunden werden.“

Die Bundespolizei werde auch weiterhin konsequent gefahrenabwehrend und strafverfolgend einschreiten.

Von Andreas Krasselt