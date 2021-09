Hannover

Die Bundespolizei hat am Donnerstag im Hauptbahnhof von Hannover einen 54 Jahre alten Stalker festgenommen, gegen den ein Haftbefehl wegen Nachstellens, Beleidigung, Bedrohung, Erschleichens von Leistungen und Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz vorlag. Wegen dieser Taten sei er rechtskräftig zu 140 Tagen Gefängnis verurteilt worden, von denen er noch 113 Tage absitzen muss.Wieso er auf freiem Fuß war, konnte die Bundespolizei nicht sagen.

Der 54-Jährige war den Bundespolizisten bei einer allgemeinen Kontrolle ins Netz gegangen. Inzwischen ist er in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden, so die Bundespolizei am Freitag. Der wohnungslose Mann hatte seine frühere Betreuerin – trotz behördlicher Auflagen und Verbote – über mehrere Monate aufgelauert, massiv belästigt, beleidigt und bedroht. Zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe muss er noch 6.000 Euro Gebühren zahlen.

Von Andreas Voigt