Die Bundespolizei hat in Hamburg-Harburg den Rucksack einer Hamburgerin (61) sichergestellt, in dem sich Gegenstände im Wert von rund 19.000 Euro befunden haben. Der Rucksack war der Frau am Hauptbahnhof Hannover beim Einsteigen in den ICE nach Hamburg gestohlen worden. Videoaufnahmen überführten einen 31-Jährigen Mann aus dem Iran.