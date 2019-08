Hannover

Dieser Flug endete im Gefängnis. Der 22-Jähriger kam aus Dubrovnik, landete am Sonntag am Airport Hannover in Langenhagen – da klickten die Handschellen. Gleich zwei Haftbefehle lagen den jungen Deutschen vor.

Er war 2018 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 2000 Euro oder ersatzweise 80 Tagen Gefängnis verurteilt worden. Da er weder zahlte noch die Freiheitsstrafe antrat – kommen zu den 2000 Euro noch 400 Euro zur Einziehung/Verfall aus der Straftat und weitere Gebühren von fast 110 Euro dazu.

Geldbuße von 15 Euro plus 36 Euro Mahngebühr

Dagegen geht es beim zweiten Haftbefehl eher um „Peanuts“: Eine Geldbuße von 15 Euro und die dazugehörenden gerichtlichen Kosten von 36 Euro beglich er ebenfalls nicht – und trat auch nicht die Strafe im Gefängnis an.

Das kann er jetzt alles nachholen. Gleich nach Abschluss der sogenannten polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten der Bundespolizei den 22-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt Hannover.

Ein anderer zahlt sofort

Ein 52-jähriger Rumäne hatte am selben Tag mehr Glück. Auch gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls und der nicht bezahlten Geldstrafe vor. Er wurde festgenommen, als er am Flughafen Richtung Manchester reisen wollte. Weil er sofort das fällige Geld (245 Euro) zahlte, bekam er sogar noch seinen Flug.

Von Petra Rückerl