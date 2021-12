Hannover

Dass es viele Menschen im Hauptbahnhof eilig haben und aufs schnelle Vorankommen bedacht sind, ist eigentlich keine Erwähnung wert. Vor allem in der Vorweihnachtszeit – voll bepackt mit Tüten und Taschen aus denen bereits verpackte Geschenke ragen – wollen viele nicht aufgehalten werden. Doch zahlreiche Passanten mussten am Donnerstag einen kurzen Stopp einlegen. Denn Beamte der Bundespolizei hatten während des landesweiten Kontrolltags im Bahnhof Stellung bezogen, um die Einhaltung der Corona-Regeln und vor allem die der Maskenpflicht zu überprüfen. Auffällig: Kaum jemand war ohne Maske unterwegs – aber viele mit der falschen. Eine Bilanz und Zahlen zu Verstößen im Bereich der Bundespolizei will die Behörde am Freitag veröffentlichen.

„Hier im Bahnhof gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske“, diesen Satz bekamen also zahlreiche gehetzte Pendler, Reisende und Bummler von Bundespolizei und Bahnpersonal zu hören. Denn offenbar ist vielen noch nicht bekannt, dass seit dem 12. Dezember eine OP-Maske im öffentlichen Nahverkehr nicht mehr ausreicht. Das gilt auch für den Hauptbahnhof und andere Haltestellen – ab Freitag durch Warnstufe zwei dann auch in ganz Niedersachsen.

Viele Passanten sind im Bahnhof noch mit OP-Maske unterwegs – die Polizei klärt auf, dass das nicht reicht. Quelle: Samantha Franson

Maßnahmen gegen Maskenverweigerer

„Menschen, die von der FFP2-Pflicht noch nichts wissen, werden von uns darauf hingewiesen“, sagt Kevin Müller von der Bundespolizei. Die zahlreichen angesprochenen Passanten im Hauptbahnhof reagieren zum Teil verdutzt und geloben Besserung. Andere ziehen eine FFP2-Maske aus der Jacke und wechseln direkt vor den Beamten den Mund-Nasen-Schutz. Wer sich renitent zeige, werde verwarnt so Müller. „Bei Verweigerern leiten wir dann auch weiterführende Maßnahmen ein.“ Doch auf Diskussionen ist an diesem Donnertagnachmittag im Hauptbahnhof offensichtlich niemand erpicht.

Das ist allerdings nicht die Regel. Erst am Sonntag hatte sich die Bundespolizei in Hannover deutlich in einer Pressemitteilung an Maskenmuffel gewandt: „Wir diskutieren nicht mit euch. Und eure Meinung interessiert uns auch nicht! Bei Verstößen gegen die Corona-Schutzvorschriften erfolgt eine sofortige Anzeige! Setzt einfach eure Maske auf und erspart uns euren Wohlstandstrotz.“

Stress vor allem am Wochenende

Etwaige Diskussionen mit Maskenverweigerern inklusive Ordungswidrigkeiten seien vor allem an den Wochenenden ein Problem, heißt es vonseiten der Bundespolizei. Der hannoversche Hauptbahnhof ist zudem in Nadelöhr mitten in der Stadt – zu später Stunde vor allem für Feiernde. Vor allem abends und in der Nacht kommt es zu Stress.

Gewalt gegen Bahnmitarbeiter und Polizei hatte vor dem Kontrolltag auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) angemahnt. „Leider kommt es in Bussen und Bahnen weiterhin zu Verstößen und sogar aggressivem Verhalten gegenüber dem kontrollierenden Zugpersonal“, sagte er. „Das bewusste und teils provokante Brechen der Regeln ist nicht nur gefährlich für die Gesundheit, sondern kann empfindliche Folgen nach sich ziehen.“

Ärger beklagen auch die Händler im Hauptbahnhof. Etwa Andrea Günther, die dort eine Gerry-Weber-Filiale betreibt. „Das mit den Masken ist noch gar nicht angekommen“, sagt sie. Doch das ist nur ein Problem. Sie sagt, dass auch viele Ungeimpfte die Geschäfte im Bahnhof aufsucht hätten – in der Hoffnung, dass die 2G-Regel nicht gelte oder überprüft werde. Bis Donnerstag durften nur Geimpfte und Genesene die Geschäfte besuchen. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die Vorgabe für den Einzelhandel allerdings gekippt.

Ab sofort dürfen auch Ungeimpfte wieder einkaufen. Doch Günther und andere Händler ärgern sich über die Dreistigkeit gegenüber den Geschäftsbetreibern. Diese Erfahrung haben auch Hanna Sanjakdar und Marleen Drichel gemacht. Beide arbeiten bei L’Occitane und mussten bis Donnerstag auch einige Ungeimpfte aus dem Kosmetikgeschäft schicken.

Andrea Günther betreibt die Gerry-Weber-Filiale im Bahnhof. Quelle: Samantha Franson

Die Einhaltung der Corona-Vorgaben wurde im Rahmen des Kontrolltages erneut auch in Betrieben und in der Gastronomie in der Region Hannover überprüft. Eine Bilanz dazu soll es am Freitag geben. Wie ein Sprecher der Polizei Hannover am Donnerstagmittag mitteilte, wurden zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr 500 Personen in Gastronomie und Gewerbe überprüft. In dieser Zeit gab es drei Verstöße gegen die Maskenpflicht.

100 Ordnungswidrigkeiten bei letzten Kontrolltag

Vor zweieinhalb Wochen hatten Polizei, Stadt und Region zuletzt in der City kontrolliert. In 180 Einrichtungen und Geschäften wurden dabei 100 Ordnungwidrigkeiten festgestellt, die Hälfte davon waren Verstöße gegen die Maskenpflicht. Wie Hendrik Schrader vom Gesundheitsamt im Vorfeld sagte, hofft man, dass sich ein Lerneffekt eingestellt hat. „Wer ein Gewerbe betreibt, sollte die Regeln kennen“, so Schrader.

Oberbürgermeister Belit Onay (von links), Polizeipräsident Volker Kluwe und Regionspräsident Stefan Kracht zu Beginn des Kontrolltages in der Innenstadt. Quelle: Samantha Franson

„Wir wollen trotz der schwierigen Lage weiterhin das öffentliche Leben möglich machen – mit klaren Spielregeln“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zu diesem Anlass. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sah das ähnlich: „Wir kommen nur aus der Pandemie, wenn sich alle an die Regeln halten.“

Von Manuel Behrens