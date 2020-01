Führungswechsel bei der Bundespolizei in Hannover

Hannover

Führungswechsel in der Bundespolizeiinspektion Hannover: Der bisherige Leiter Peter Jördening (54) geht für etwa zwei Jahre in die afghanische Hauptstadt Kabul als Chef des German Police Projekt Teams. Neuer Inspektionsleiter wird Martin Kröger (53).

Er war hier schon einmal Leiter

Kröger, verheirater und sechsfacher Vater aus dem Harz, war zuletzt Abteilungsführer bei der Bundesbereitschaftspolizei in Duderstadt. Jetzt hören rund 300 Bundespolizisten auf sein Kommando. Von 2003 bis 2008 war er schon einmal Leiter der Bundespolizeiinspektion Hannover. Zum Zuständigkeitsbereich der Inspektion gehören auch die Reviere in Braunschweig, Hildesheim und Göttingen.

Hauptbahnhof Hannover bleibt Schwerpunkt

Die Bundespolizei (früher Bundesgrenzschutz) kümmert sich um sogenannte „bahnpolizeiliche Aufgaben“, ist also zuständig für die Sicherheit beispielsweise im Hauptbahnhof Hannover, ebenso wie auf dem Flughafen Hannover in Langenhagen, für den Grenzschutz an der Schengen-Binnengrenze zu den Niederlanden. „Rund 10.000 registrierte Straftaten jährlich sind für meine Mitarbeiter eine starke Herausforderung. Insbesondere der Hauptbahnhof Hannover bildet einen Schwerpunkt“, so Kröger. „Durch anhaltend hohe Polizeipräsenz wollen wir auch weiterhin für ein gutes Sicherheitsgefühl der bis zu 300.000 Reisenden und Besucher täglich sorgen.“

Von Petra Rückerl