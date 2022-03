Hannover

Die Deutschen müssen sich nach Einschätzung der Bundesbank auf dauerhaft stärker steigende Preise einstellen. „Die Inflationsraten werden für absehbare Zeit nicht mehr so niedrig sein wie vor der Pandemie“, sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Montag bei einem Festakt aus Anlass des Wechsels an der Spitze der Hauptverwaltung Hannover. „Wir müssen meines Erachtens sehr auf der Hut sein vor Aufwärtsrisiken für die Preisstabilität auf mittlere Sicht.“ Die Europäische Zentralbank (EZB) müsse deshalb entschlossen dafür sorgen, dass sich der starke Preisauftrieb nicht verfestige.

Gut gefüllter Saal: Zur Amtseinführung der neuen Bundesbank-Präsidentin der Hauptverwaltung Hannover Corina Paetsch kamen rund 300 Gäste. Quelle: Christian Behrens

Bereits vor dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte sich die Inflation im Euroraum deutlich beschleunigt: In Deutschland erreichte sie im November in der Spitze 6 Prozent. „Das ist die höchste Teuerungsrate seit der Einführung des Euro“, sagte Nagel. Viele hätten die Sorge, eine straffe Geldpolitik könnte den Wirtschaftsaufschwung „abwürgen“, in dem man die Zügel zu früh anziehe. „Mittlerweile ist in meinen Augen das Risiko größer geworden, zu spät zu handeln“, sagte Nagel. Zögere die EZB zu lange mit dem Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik, müsse sie die Zinsen später womöglich umso schneller erhöhen. „Ein abrupter Zinsanstieg aber würde Unternehmen und Haushalte stärker belasten“, sagte der 55-Jährige.

Bundesbank-Präsident hat in Hannover angefangen

Nagel steht seit Jahresbeginn an der Spitze der Bundesbank. In dieser Rolle ist er auch Vertreter Deutschlands im Rat der EZB und kann über die Geldpolitik der Eurozone mitentscheiden. Zuletzt war der Finanzmarktexperte bei der Bank für Internationalen Zahlungsverkehr; zwischen 1999 und 2016 arbeitete er bereits für die Bundesbank – die ersten vier Jahre in Hannover als Büroleiter des Präsidenten der damaligen Landeszentralbank, Hans-Helmut Kotz. „Deshalb freue ich mich auch persönlich, heute hier zu sein“, sagte Nagel.

Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Hannover: Die Zentrale ist für drei zuständig. Quelle: Christian Behrens

Der Anlass für seine Rückkehr war die Verabschiedung von Stephan Freiherr von Stechlin, der seit mehr als elf Jahren an der Spitze der Hauptverwaltung in Hannover steht und jetzt in den Ruhestand geht. Der scheidende Präsident habe seine vielfältigen Aufgaben mit großem Elan und spürbarer Freude wahrgenommen, sagte Nagel: „Sie wollten die geld- und stabilitätspolitischen Einschätzungen der Bundesbank in Ihrer Region vermitteln.“ Die Bundesbank könne ihren vorrangigen Auftrag – die Sicherung der Geldwertstabilität – nur gewährleisten, wenn sie das Vertrauen der Bürger genieße.

Corina Paetsch folgt auf Freiherr von Stechlin

„Ich habe es als Privileg empfunden, an der Schnittstelle zwischen Politik und Ökonomie arbeiten zu können“, sagte von Stechlin. Mit dem „Kernanliegen“ der Bundesbank habe er sich immer identifizieren können: „Preisstabilität ist ein hohes öffentliches Gut, das zu verfolgen sich lohnt.“ Als Nachfolgerin von Stechlin steht Corina Paetsch bereit. Die gebürtige Göttingerin kommt aus Frankfurt zurück nach Niedersachsen als Präsidentin der Bundesbank-Hauptverwaltung in Hannover, die für Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt zuständig ist.