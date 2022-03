Hannover

Der Plan steht, nur der Baubeginn ist noch unklar: Der Flachbau am Bischofsholer Damm/Ecke Gerlachstraße, in dem sich derzeit noch eine Filiale der hannoverschen Bäckerei Göing und ein türkisches Schnellrestaurant befinden, wird abgerissen. Gleiches gilt für die Garagen links neben dem Flachbau. Ein Investor plant auf dem Grundstück den Bau eines mehrstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäudes.

Die Bäckerei Göing informiert ihre Kunden bereits über die bevorstehenden Baumaßnahmen. „Hier wird bald neu gebaut – ab März 2022“, heißt es auf Plakaten, die in den Schaufenstern hängen. Derzeit ist allerdings noch fraglich, ab die Abrissarbeiten tatsächlich noch in diesem Monat beginnen werden. „Der Bau verzögert sich derzeit offenbar“, teilt Göing-Sprecherin Claudia Gäbel auf Nachfrage mit. Grund sind Rohstoff- und Personalengpässe im Bausektor. „Wir haben noch keine finalen Informationen, wann es losgeht, stehen aber in den Startlöchern“, sagt Gäbel.

Göing hat schon einen neuen Vertrag unterzeichnet

Für die Zeit der Abriss- und Bauarbeiten – Göing rechnet mit etwa eineinhalb Jahren – soll der Verkauf der Backwaren aus einem Container links neben dem Gebäude heraus weitergehen. Und fest steht auch: Wenn der Neubau, der in etwa so hoch werden soll wie die umliegenden Wohnhäuser, fertig ist, wird Göing erneut eine Filiale im Erdgeschoss eröffnen. Entsprechende Verträge seien bereits unterschrieben.

Der Verkauf geht weiter: Die Bäckerei Göing wird während der Bauarbeiten am Bischofsholer Damm in einen Container ziehen. Quelle: Patrick Hoffmann

Unklar ist hingegen, was mit dem türkischen Schnellrestaurant Beydagi geschieht, das sich derzeit auf der rechten Seite des Flachbaus befindet. Der Chef des Restaurants wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Thema äußern.