Hannover: Bulgare trotzt der deutschen Steuer

Nichts ist so sicher wie der Tod und die Steuer. Spötter meinen, es müsse der „deutschen“ Steuer heißen. Ist dem wirklich so? Zapyran V. (39) hat gute Chancen, den Finanzbehörden eine Nase zu drehen.

Zunächst einmal musste er sich am Donnerstag im Amtsgericht Hannover wegen Hinterziehung der Kfz-Steuer verantworten. Trotz seines Wohnsitzes in Deutschland war er mit bulgarischen Kennzeichen auf den Straßen Hannovers unterwegs. Dreimal wurde der Familienvater 2018, 2019 und 2020 in einem Mercedes Vito und einem BMW erwischt.

Seit Jahren fährt V. mit bulgarischem Kennzeichen herum

Normalerweise kommen Leute vor Gericht, die hohe Summen hinterzogen haben. Bei Zapyran V. handelt es sich um 105,76 Euro. Das sind die monatlichen Kfz-Steuern. Ein Mindestbetrag, weil man nicht weiß, wie lange die Autos mit bulgarischen Kennzeichen in Betrieb waren.

Mit mokantem Lächeln erklärte der Angeklagte: „Die Fahrzeuge sind in Bulgarien geleast. Ich darf die Zulassung gar nicht ändern.“ Nun ist es nicht so, dass der Familienvater nicht weiß, wovon er spricht. Bereits 2015 und 2016 gab es wegen desselben Delikts Verfahren gegen ihn. Sie wurden eingestellt. 2018 wurde er ebenfalls mit bulgarischem Kennzeichen aufgegriffen. Damals zahlte er die fälligen Steuern in Höhe von 247 Euro.

Angeklagter muss Leasing-Verträge aus Bulgarien holen

Für den Vertreter des Hauptzollamtes ist das ein glasklarer Fall: Die Autos waren auf den Angeklagten zugelassen. Er hat seit Jahren einen festen Wohnsitz in Deutschland. Und er wusste, was er tat. Am 14. Oktober 2019 wurde er in einem Mercedes Vito in der Georgstraße (Mitte) angehalten. Genau diesen Wagen hatte er zwei Jahre zuvor abgemeldet, nachdem er wie ein braver Bürger Kfz-Steuer bezahlt hatte.

Trotzdem setzte Richter Reinhard Meffert das Verfahren aus. Der Angeklagte bekommt sechs Wochen Zeit, Leasingverträge, Rechnungen und Service-Hefte für die Wagen vorzulegen. Zapyran V. meinte mit grimmiger Miene: „Die Papiere sind in meinem Haus in Bulgarien. Vor dem Sommer komme ich da nicht mehr hin.“ Der Richter fragte, ob ihm jemand die Papiere schicken könnte, schließlich müssen die Blumen gegossen werden.“ Da hatte der Angeklagte sein mokantes Lächeln wieder: „Ich habe keine Blumen.“

Die blümerante Ausrede nutzte dem Mann nichts. Also versprach er, die Papiere zu beschaffen. Schließlich kann er somit zwar nicht dem Tod, aber zumindest der deutschen Steuer entkommen.

