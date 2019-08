HANNOVER

Die Bürgermeister und Regionspräsidenten Hauke Jagau ( SPD) haben sich komplett überworfen. In einer Pressemitteilung kündigten die Bürgermeister an, dass man gegen die Region klagen werde. Nach den gescheiterten Verhandlungen um die Regionsumlage (Abgabe der Kommunen) bliebe nur noch der Gang vor das Verwaltungsgericht. Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer ( CDU): „Wir haben bis zuletzt versucht, eine Einigung zu erzielen.“

Und wie so oft, wenn es ums Geld geht, hat jeder seine eigene Rechnung. Die Bürgermeister sprechen von einer „Mehrbelastung von fast 100 Millionen Euro“ seit 2018. Das vorige Jahr sei ein Rekordjahr mit 703 Millionen Euro gewesen.

Jagau wollte Umlage senken

Regionspräsident Jagau macht eine andere Rechnung auf. In 2019 werden die Kommunen 771 Millionen Euro an die Region abgeführt haben. Bei guter Konjunktur stiege die Umlage, obwohl die Hebesätze gleich blieben. Jagau hatte auf einer Klausurtagung am Mittwoch ein Angebot gemacht: Die Umlage sollte 2020 von dann 799 Millionen Euro um 40 Millionen auf 759 Millionen Euro sinken – auf Grund gesenkter Hebesätze. „Darüberhinaus habe ich eine einmalige Absenkung von 15 Millionen Euro angeboten.“

Dieses Angebot lehnten die Bürgermeister ab. Axel von der Ohe, Finanzdezernent der Stadt Hannover, erklärt: „Wir waren dem Regionspräsidenten mit 735 Millionen Euro entgegen gekommen.“ Es sei den Bürgermeisterin zugesichert worden, dass die Umlage nie über 768 Millionen steigen werde. „Die Investionen der Kommunen funktionieren nicht mehr, wenn die Umlage immer weiter steigt“, so von der Ohe.

Dass die Bürgermeister sein Angebot ablehnten, kann Jagau nicht verstehen. „Darüber war ich sehr irritiert“, so der Regionspräsident. Er hatte bis 2018 fünf Mal die Regionsumlage gesenkt.

Bürgermeister wollten bei Regionshaushalt mitreden

Wie sehr das Tischtuch zwischen den Parteien zerschnitten ist, zeigt eine Formulierung aus der Pressemitteilung der Bürgermeister: Der Regionspräsident habe es abgelehnt, einen alternativen Verfahrensvorschlag zu unterbreiten, der der Rechtslage entspreche. Jagau kontert: „Die vorgeschlagene Entlastung der Kommunen würde die Region schon an die Grenze des finanziell Machbaren bringen.“ Und immerhin hatte er ein Angebot unterbreitet.

Im Streit um die Finanzen hatten die Bürgermeister einen sehr weitgehenden Vorschlag. Sie wollten vor Beschluss des Haushalts in die Finanzplanung der Region involviert werden. Damit sich die Regionsverwaltung an den finanziellen Bedürfnissen der Kommunen orientieren könne.

Regionsversammlung entscheidet

Das war für Jagau ein nicht verhandelbarer Punkt. Er sieht darin einen „Angriff auf die politische Autonomie der Region“. Das würde das wichtigste Gestaltungsmittel der Versammlung weitgehend beschränken.

Jagau kündigte an, dass er den Haushalt 2020 mit einer unveränderten Umlage (also 799 Millionen Euro) einbringen werde. Insofern müssen sich die Politiker der Regionsversammlung auf heftige Diskussionen in ihren Städten und Gemeinden einstellen.

Von Vera König und