Hannover: Bürgerinitiative fordert mobile Polizei-Wache im Steintor-Viertel

Anwohner im Steintor als Zielscheibe von Kriminellen: Die Übergriffe gegen den 89-jährigen Elmar Pfeiffer (Name von der Redaktion geändert) haben viele Menschen in Hannover schockiert und überrascht – mit Ausnahme der Mitglieder der Bürgerinitiative „ Hannovers Mitte“. Susanne König (62), Tim Rykl (60) und ihre Mitstreiter warnen seit Jahren davor, dass das Amüsierviertel immer mehr zum Mekka der Drogendealer, Gewalttäter und Gauner verkommt. Einziger Weg aus der Misere ist für die beiden eine mobile Wache der Polizei am Steintor: „Zumindest in den Wochenendnächten muss die besetzt sein“, fordert Susanne König.

Die Bürgerinitiative „ Hannovers Mitte“ macht immer wieder auf sich aufmerksam, wenn die Mitglieder in Sitzungen des Stadtbezirksrats Mitte die Zustände im Steintor-Viertel beschreiben, die Anwohner ertragen: Lautstarke Auseinandersetzungen unter Partygängern, Messerstechereien, Drogen-Verkäufe, Sex von Prostituierten mit Freiern in Hauseingängen. Dass in diesem Jahr schon vier betagte Anwohner am helllichten Tag im Steintor-Viertel von Unbekannten überfallen wurden, „überrascht uns nicht“, sagt Tim Rykl. Die Klientel, die sich auf dem Kiez rumtreibe, werde „immer aggressiver gegenüber Menschen und Gegenständen“, hat er beobachtet.

Beleidigungen und Bedrohungen

Rykl berichtet von einer jungen Passantin, die von Gästen einer Dönerbude übel auf sexueller Basis beleidigt wurde, König von Männern, die gegen die Bäume Am Marstall pinkeln: „Spricht man sie an, wird man beleidigt und bedroht“, erzählt die Hannoveranerin. König hat eine Nachbarin, die Ende 30 ist: „Sie geht abends nicht mehr mit dem Hund raus, weil sie ständig von Freiern für eine Prostituierte gehalten und angesprochen wird“, so die 62-Jährige.

Die Polizei muss hart durchgreifen im Steintor-Viertel, fordern die beiden Mitglieder der Bürgerinitiative. „Fußstreifen reichen nicht mehr und sie sind auch zu selten“, meint Rykl. Der 60-Jährige und Susanne König sind sich sicher, dass Ordnung auf dem Kiez erst wieder eintritt, wenn die Polizei Dauer-Präsenz in Form einer mobilen Wache zeigt.

„Es müsste so ein Container wie am E-Damm hierher“, sagt König. Zumindest in den Wochenendnächten sollte die mobile Wache in Nicht-Corona-Zeiten besetzt sein.

Mobile Wache schnell wieder weg

Die Polizei hatte sich tatsächlich schon einmal im Steintor niedergelassen. 2011 war eine mobile Wache eingerichtet worden, nachdem Hells-Angels-Chef Frank Hanebuth den Rückzug seines Sicherheitsdienstes aus dem Rotlichtviertel angekündigt hatte. Nach kurzer Zeit wurde der Container der Polizei aber wieder geschlossen.

Initiative bekommt Bürgerpreis Die Bürgerinitiative „ Hannovers Mitte“ hat Grund zur Freude. Den Mitgliedern wurde jetzt der Bürgerpreis 2019 des Stadtbezirksrats Mitte verliehen. In der Begründung heißt es, dass damit das ehrenamtliche Engagement von Susanne König, Tim Rykl und ihren Mitstreitern gewürdigt wird. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Von Britta Mahrholz