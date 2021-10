Hannover

50 Jahre Bürgerhaus Misburg – mit einem kleinen Fest wurde das Jubiläum am Sonnabend groß gefeiert. Unter den Gratulanten waren auch OB Belit Onay und Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf.

OB Onay hatte auch ein kleines Geburtstagsgeschenk dabei: Der Rat hatte nämlich am 4. Oktober beschlossen, das Bürgerhaus zu erhalten. Ob das alte Gebäude saniert oder ein neues gebaut werden soll, ist allerdings noch nicht klar. Für Misburg ist das Bürgerhaus das soziokulturelle Zentrum nicht nur des Stadtteils, sondern mit Anderten auch des gesamten Bezirks, wie Bezirksbürgermeister Klaus Dickneite betonte. Das allerdings aufgrund der gestiegenen Anforderungen an seine räumlichen Grenzen stoße.

Vor 50 Jahren war Misburg noch eigenständig

Als es 1971 eröffnet wurde, war Misburg noch eine eigenständige Stadt. Da das Jugendheim als Vorläufer einer kulturellen Begegnungs- und Freizeitstätte den Anforderungen nicht mehr gerecht wurde, beschloss der Rat damals die Anlage eines ganzen Schul- und Freizeitensembles inklusive eines Schwimmbads mit dem Bürgerhaus als Herzstück. Nach der Eingemeindung Misburgs 1974 wurde es von der Stadt Hannover übernommen.

So wie sich die Bevölkerung und ihre Ansprüche an Kultur und Freizeiteinrichtungen änderten, änderte sich auch das Bürgerhaus. Heute nutzen rund 70 Vereine, Initiativen und Institutionen die Räumlichkeiten für ihre Angebote. Es gibt Projekte mit Schulen und Kitas, Ferienbetreuungen, wöchentliche Kursangebote in den Bereichen Zirkus, Tanz und Theater. Und auch bei Bürgerbeteiligungsprozessen ist das Bürgerhaus die erste Anlaufstelle. Seit 2016 probt dort auch das renommierte Orchester musica assoluta – zum Teil sogar öffentlich – und veranstaltet dort auch Konzerte.

Onay: Einrichtung ist unverzichtbar

Das Bürgerhaus ist die einzige kommunale Stadtteilkultureinrichtung im Stadtbezirk. Doch seit mehreren Jahren war der Erhalt in Frage gestellt worden, weshalb das jetzige Bekenntnis des Stadtrats mit Erleichterung zur Kenntnis genommen wird. „Aus fachlicher Sicht ist die Einrichtung unverzichtbar“, so OB Belit Onay. „Öffentliche, nichtkommerzielle, wohnortnahe Orte nehmen gerade in Zeiten globaler und lokaler Krisen. Ausgrenzungstendenzen in der Gesellschaft und zunehmender Diversität eine wichtige integrierende Funktion wahr.“

Freuen sich über die Bestandssicherung: Stadtteilkulturmanagerin Silke van Laak, Bezirksbürgermeister Klaus Dickneite und Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf (von links). Quelle: Nancy Heusel

Bezirksbürgermeister Klaus Dickneite nahm dieses Bekenntnis erfreut zur Kenntnis, mahnte aber: „Ich hoffe, dass nicht zukünftige Komplikationen dazu führen, diesen Beschluss zu revidieren.“ Und er fügte einen Appell an: „Personal- und Sachausstattung sollte anderen Einrichtungen dieser Art gleichgestellt werden, denn da gibt es noch Unterschiede.“

Von Andreas Krasselt