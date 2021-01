Hannover

Die Corona-Pandemie verschont auch die Behörden nicht: Das Bürgeramt Aegi musste jetzt wegen eines Falles in der Belegschaft schließen. Die Stadt bittet Kundinnen und Kunden, die am Donnerstag, 14. Januar, und Freitag, 15. Januar, einen Termin gehabt hätten, sich um einen neuen Termin zu bemühen. In Fällen, in denen eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, werde das Bürgeramt die Menschen direkt informieren.

Wer in der kommenden Woche ab dem 18. Januar bis zum 22. Januar einen Termin im Bürgeramt Aegi gebucht hat, wird gebeten, sich kurz vor dem Termin unter www.Bürgeramt-hannover.de zu informieren, ob das Bürgeramt wieder geöffnet hat. Über die genaue Dauer der erforderlichen Schließung besteht erst in der kommenden Woche Klarheit.

Weiterhin möglich ist allerdings die Abholung fertiger Dokumente.

Von mlg