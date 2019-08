HANNOVER

Mit der Müllabfuhr sind die Bewohner von Stadt und Umland von Hannover sehr zufrieden. Nach einer repräsentativen Umfrage unter 1000 Kunden sind 94 Prozent der Bürger in der Region Hannover sehr oder eher zufrieden. Bei der letzten Umfrage aus dem Jahr 2017 waren es noch 85 Prozent gewesen, teilte Abfallentsorger Aha am Donnerstag mit. „Die große Mehrheit der Befragten ist mit uns zufrieden, das freut uns“, sagte Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. Kleinere Verbesserungsmöglichkeiten sehen Kunden bei der Sauberkeit der Biotonne und bei der Reißfestigkeit der Gelben Säcke.

Das Erscheinungsbild der Müllwerker kommt an

Die Stichprobenbefragung hatte Aha vom 11. bis 25. Juni vom unabhängigen Marktforschungsinstitut LQM aus Mainz durchführen lassen. Beim Gesamteindruck des Unternehmens schaffte Aha mit 94 Prozent – von denen immerhin 45 Prozent sehr zufrieden waren – einen Wert, der im Vergleich zu anderen kommunalen Betriebe überdurchschnittlich gut ist. „Etwa bei Freundlichkeit der Beschäftigten oder dem Erscheinungsbild der Müllwerker“, so der Aha-Chef. Die Zufriedenheit mit dem telefonischen Kontakt zu Aha sei im Vergleich zu früheren Befragungen deutlich gestiegen und übertreffe auch hier kommunale Vergleichswerte. Die Befragten haben vor allem die Freundlichkeit der Beschäftigten, ihre Kompetenz, die Erreichbarkeit und die Erledigung des Anliegens gelobt.

Herausragende Werte schaffte Aha sogar bei der Entsorgung von Papier, Rest-und Sperrmüll – deutlich mehr als die Hälfte der Befragten ist damit sehr zufrieden, beim Papier sind es 62 Prozent, bei Rest- und Sperrmüll jeweils 57 Prozent. 71 Prozent sind mit dem Erscheinungsbild der Müllwerker zufrieden, 70 Prozent mit der Pünktlichkeit. Die Dienstleistungen auf den Wertstoffhöfen liegt bei 71 Prozent, bei der Grüngutannahme sind darüber hinaus 69 Prozent sehr zufrieden.

Abfallgebühren sind weitestgehend gerecht

Auch bei der Gebührenzufriedenheit konnte Aha zulegen, wobei sich aktuell nur 26 Prozent sehr zufrieden damit zeigen und weitere 36 Prozent mit eher zufrieden. Auf der Gegenseite sind aber auch nur acht Prozent eher unzufrieden, ein Prozent sehr unzufrieden, und 29 Prozent bewerten die Gebührenlast als erträglich. „Die Reaktion der Befragten zeigt deutlich, dass es eine richtige Entscheidung war, durch vergleichsweise höhere Gebühren viele entgeltfreie Serviceleistungen anbieten zu können“, sagt Aha-Chef Thomas Schwarz weiter.

Der Hannoccino ist eher ein Thema für die Jungen

Gefragt wurde erstmals nach der Nutzung von Einwegbechern für die so genannten „to go“-Getränke und nach der Bekanntheit der Hannoccino-Pfandsystems. Dabei kam heraus, dass der Becher der älteren Generation kaum bekannt ist, während ihn zwei Drittel der 18- bis 24-Jährigen kennen. „Ursache dafür dürfte auch der Umstand sein, dass bei älteren Menschen Coffee-to-go kaum Anklang findet“, so Thomas Schwarz. 100.000 Becher hat Aha in Umlauf gebracht bisher.

Aha führt seit 2004 regelmäßig Kundenbefragungen durch. Die letzte Befragung fand im Jahr 2017 statt. Der Inhalt ist angelehnt an Fragen, die der Verband der Kommunalen Unternehmen ( VKU) seit mehreren Jahren bundesweit einsetzt, teilte der Abfallentsorger aus Hannover weiter mit.

Von Andreas Voigt