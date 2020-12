Hannover

Der geplante Ausbau des Südschnellwegs durch die Leinemasch ruft immer mehr Gegner auf den Plan. Eine Reihe von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden aus Hannover und dem Umland haben sich zusammengeschlossen, um das Projekt doch noch zu stoppen. Darunter der ADFC aus Stadt und Umland, der BUND Region Hannover und die Fridays-for-Future-Bewegung. Gestartet haben die elf Organisationen, Vereine und Verbände jetzt eine Online-Petition gegen den Ausbau, für Anfang 2021 plant das Bündnis zudem eine Fahrraddemo über den Schnellweg.

Die Petition vom „Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs“ richtet sich an den Bundesverkehrsminister, den Regionspräsidenten, Hannovers Oberbürgermeister, den Rat der Stadt und die Regionsversammlung. Mit 25,60 statt bisher 14,50 Metern soll der neue Südschnellweg auf einem Großteil der Strecke fast doppelt so breit werden wie bisher – um die prognostizierte Zunahme des Autoverkehrs um gut elf Prozent auf dem betroffenen Abschnitt zu bewältigen. Von durchschnittlich 54.500 Autos an Werktagen im Jahr 2018 auf dann 60.700 im Jahr 2030, so die Prognosen des Landes. „Wir brauchen keine Autobahn durch die Leinemasch“, entgegnet das Bündnis.

Petition auf Online-Plattform gegen Straßen-Verbreiterung

Es fordert stattdessen: „Wir brauchen eine Verkehrswende und eine drastische Reduzierung des Autoverkehrs und endlich ein Umdenken in der Verkehrspolitik.“ Die Bundesregierung müsse mit ihrer Verkehrspolitik den zahlreichen eigenen Bekenntnissen zum Klimaschutz Rechnung tragen. Zudem dürfe das Landschafts- und Erholungsgebiet Leinemasch nicht durch den Bau einer überdimensionierten Schnellstraße beschädigt werden.

Stein des Anstoßes: Der Südschnellweg soll nach Planungen fast doppelt so breit werden wie bisher. Dagegen formiert sich nun vermehrt Protest. Quelle: Archiv

Das Bündnis hat nun auf der Online-Plattform „WeAct“ eine Petition gestartet und fordert unter anderem, dass der Südschnellweg nur in der aktuellen Breite erneuert wird. Dazu eine Temporeduzierung und einen hochwassersicheren Radweg durch die Leinemasch sowie die Möglichkeit, den Schnellweg mit dem Rad zu queren. Der Lärmschutzdamm müsse außerdem mit regionaler Flora und Faune bepflanzt und die Tunnel-und Brücken-Bauvorhaben durch die Leinemasch planerisch voneinander getrennt werden. Mit ihrer Petition will das Bündnis unter Leitung des Netzwerks „HannovAIR Connection“ Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dazu auffordern, die Verbreiterung des Schnellwegs so nicht umzusetzen.

„ Südschnellweg nur ein Teilstück beim Ausbau der B 65“

Die Petition richte sich auch an Stadt und Region Hannover, so die Initiatoren. Stadt und Region fordert das Bündnis auf, sich beim Bundesverkehrsministerium gegen den Südschnellwegausbau auszusprechen. Den Ausbau im Süden Hannovers sieht das Bündnis als Ausdruck einer rückständigen Verkehrspolitik. Aber auch als einen ersten Baustein im Zusammenhang mit weiteren im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Ausbaustrecken in der Region Hannover. „Der Schnellweg ist dabei ein Teilstück beim Ausbau der B 65 zwischen Bad Nenndorf und Peine, der eine vierspurige ,Autobahn B 65’ bis zur A 7 entstehen lässt, mit gravierenden Folgen für Natur und Klima“, heißt es.

Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren. Zuständig ist die Region. Sie muss die Argumente der Seiten abwägen und dann Entscheidungen treffen. Eine Klage können sich die Planer beim Land allerdings kaum erlauben, denn der Zeitplan ist eng gestrickt. Die marode Südschnellwegbrücke muss 2023 abgerissen werden, ein provisorischer Ersatz während des Baus des Tunnels dann bereits stehen. Der Gesamtausbau kostet voraussichtlich rund 380 Millionen Euro. Für die Petition hat sich das Bündnis keinen zeitlichen Rahmen gesetzt.

Von Andreas Voigt