HANNOVER

Wohnungen im St.Nikolai-Quartier in der historischen Mitte von Limmer, schicke Stadtwohnungen statt tristem Weltkriegsbunker am Herrenhäuser Markt oder Wohnungen auf dem Parkhaus Windmühlenstraße in der City: Dank der „Hannoverschen Wohnungsbauoffensive 2016“, ein Bündnis lokaler Bauunternehmer zur Förderung des Wohnungsmarktes, sind in den vergangenen Jahren in der Landeshauptstadt jährlich im Schnitt 1200 neue Wohnungen entstanden, darunter gut 500 geförderte Wohnungen. Und weil beide Seiten –Bauunternehmer und Stadt – mit Ergebnis und Zusammenarbeit zufrieden sind, haben sie die Vereinbarung am Montag um zwei Jahre bis 2020 verlängert.

Oberstes Ziel: Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Das geschah unter Corona-Abstandsregeln im Foyer der städtischen Bauverwaltung durch die Unterschriften von OB Belit Onay und den Geschäftsführern einzelner Bauunternehmen, die sich vor fünf Jahren zu Verbünden zusammengeschlossen haben: die Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsbauunternehmen in der Region Hannover (ArGeWo, unter anderem Firma Gundlach), der Verband der Wohnungswirtschaft Niedersachsen und Bremen (unter anderem Meravis Wohnungsbau), der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (etwa Delta Bau) und die Arbeitsgemeinschaften der Wohnungsgenossenschaften in der Region Hannover (wie Heimwerk). Kern der Übereinkunft: Die Sozialquote wird von jetzt 25 auf 30 Prozent erhöht, jährlich sollen 1300 Wohnungen geschaffen werden und 800 Belegrechte. Es sei abzusehen, dass die bisherige Vereinbarung von 2000 Belegrechten bereits in diesem Jahr umgesetzt werde. Zudem wolle man zeitnah auslaufende Belegrechte künftig mehr als ausgleichen, hieß es.

ZUM ANSCHAUEN: Im Foyer und im ersten Obergeschoss der Bauverwaltung können sich Besucher über die umgesetzten und geplanten Projekte der Wohnungsbau-Offensive in Hannover informieren. Quelle: Heusel

Bezahlbaren Wohnraum schaffen – das steht nach wie vor ganz oben auf der Agenda der Wohnungsbauoffensive von Stadt und Bauunternehmen. „Dieses Bündnis ist ein wichtiges Element der hannoverschen Wohnungsbaupolitik geworden, das vor allem auch zur Intensivierung des geförderten Wohnungsbaus beigetragen hat“, sagte OB Belit Onay. Man habe aber noch immer Nachholbedarf und Spielraum nach oben, weiteren Wohnraum zu schaffen. „Vor allem der bezahlbare Wohnraum stellt eine Herausforderung dar.“ Es sollen sich auch künftig alle Hannoveraner einen Wohnraum leisten können.

„Bau-Offensive hat das Stadtbild verändert“

In Richtung des zum Ende des Monats ausscheidenden Stadtbaurates Uwe Bodemann sagte der Oberbürgermeister: „Ihr Wirken wird über Ihre Amtszeit hinaus spürbar sein.“ Dass Bodemann in Kürze in Ruhestand geht, hat auch damit zu tun, dass die neue Vereinbarung nur bis 2022 geht und nicht über fünf Jahre wie die erste Übereinkunft, die 2015 getroffen wurde. „ Wir haben demnächst einen neuen Ansprechpartner bei der Stadt und wollen dann mit ihm gemeinsam schauen, wie es weitergeht“, erklärte Frank Eretge, Geschäftsführer von Gundlach Bau und Immobilien sowie Sprecher der ArGeWo. Uwe Bodemann selber führte aus, dass die Wohnungsbau-Offensive bei 1000 bis 1500 Wohnungen pro Jahr das Stadtbild verändert hätte. „Das muss ein positiver Beitrag sein, und das ist es auch geworden.“ Man könne zufrieden zurückschauen.

Da der Wohnungsbau in Hannover wegen der permanenten Nachfrage weiter in Bewegung ist, gibt es eine Reihe von Projekten, die zwar zur Bauoffensive gehören, von denen man bislang aber noch wenig oder gar nichts sieht. Dazu gehört neben der Wasserstadt Limmer etwa der 2. Bauabschnitt Am Klagesmarkt, die Neubebauung des Körnerplatzes (Nordstadt) oder die Häuserreihe an der Adolfstraße in der Calenberger Neustadt. Diese und die bereits umgesetzte Vorhaben der „Wohnungsbau-Offensive 2016“ zeigt die Stadt ab sofort bis zum 28.Oktober im Foyer und im ersten Obergeschoss der Bauverwaltung, Rudolf-Hillebrecht-Platz, in der Zeit von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Begleitend gibt es die kostenlose Broschüre „Wohnungsbau der 202oer-Jahre in Hannover“ – mit insgesamt rund 50 Projekten.

Von Andreas Voigt