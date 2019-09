Hannover

Das Bündnis für Wohnen in Hannoversoll in die Verlängerung gehen und aufgestockt werden. Das hat der Bauausschuss des Rats am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit ohne Gegenstimmen entschieden. Nur die CDU hatte sich enthalten, da sie zuvor mit einem Änderungsantrag gescheitert war.

Der Vorstoß kam von der Ampelk...