Sie sind zehn mal zehn Zentimeter groß, haben 24 Seiten, werden jedes Jahr über zwölf Millionen Mal verkauft und sind damit die erfolgreichste Bilderbuch-Reihe aller Zeiten – Pixi-Bücher. Nun hat die Groß-Buchholzer Buchhandlung „Sternschnuppe“ ihr eigenes Pixi-Buch.

Möglich gemacht hat das der Carlsen-Verlag, der der Buchreihe im 65. Jubiläumsjahr ein besonderes Zeichen setzen wollte und zugleich den lokalen Buchhandel stärken will. Der Verlag hatte inhabergeführten Buchhandlungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich die Option auf ein personalisiertes Pixi gemacht. Knapp 280 Buchhandlungen zeigten sich von der Idee begeistert. Auch „ Sternschnuppe“-Chef Konrad Baumer: „Ich war sofort Feuer und Flamme, wollte unbedingt ein Pixi, in dem unser Laden die Hauptrolle spielt.“ Dafür musste er jedoch mindestens 1000 Stück bestellen.

Buchhandlung wurde für Pixi-Heft nachgezeichnet

Erzählt wird in der Pixi-Geschichte „Wir gehen in die Buchhandlung“ der gemeinsame Besuch einer lesefreudigen Familie im örtlichen Buchladen. Die Bilder der Geschichte wurden dem Laden individuell angepasst. Baumer: „Dafür musste ich mein Geschäft aus verschiedenen Perspektiven und Situationen fotografieren. Das wurde nachgezeichnet.“

Im Pixi-Buch verewigt. Quelle: Michael Wallmüller

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Gleich auf mehreren Doppelseiten sowie auf dem Cover ist die „ Sternschnuppe“ deutlich zu erkennen. Und noch etwas fällt auf: Die Buchhändlerin im Buch heißt Birgit, so wie die Gründerin und langjährige Chefin der „ Sternschnuppe, Birgit Nerenberg. Baumer: „Mit dieser Geste wollte ich ihr Danke sagen, für all das, was sie geleistet hat und noch immer für die Leseförderung macht.“

Von Britta Lüers