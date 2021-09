Hannover: Briefwahlstimmen erreichen Rekordniveau

Hannover

Neuer Rekord bei der Briefwahl: Mehr als 117.000 Hannoveraner stimmten auf diesem Weg über den Bundestag ab. Bei der Entscheidung, ob künftig Steffen Krach oder Christine Karasch an der Spitze der Regionsverwaltung stehen soll, haben 102.000 Menschen die Briefwahl genutzt.

Manch einer mag sich dabei über unterschiedliche Abgabezeiten gewundert haben. Für die Stichwahl zum Regionspräsidenten oder zur -präsidentin mussten die Stimmzettel bis Freitag 13 Uhr eingegangen sein. Die Wahlbriefe für die neue Besetzung des Bundestags müssen spätestens am Sonntag , 18 Uhr, dem Wahlamt im Neuen Rathaus, Trammplatz 2, vorliegen. Sie können dort auch persönlich in eine Urne eingeworfen werden. Auch die am Haupteingang integrierten Briefkästen mit schmiedeeiserner Klappe stehen dafür bereit und werden am Sonntag um 18 Uhr ein letztes Mal geleert.

Die normalen Wahllokale sind für die Bundestagswahl sowie die Stichwahl am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Um lange Wartezeiten und Ärger wie bei der Kommunalwahl am 12. September zu verhindern, gibt es drei statt zwei Wahlkabinen je Wahllokal. „Damit ist der bewährte Zustand der vergangenen Wahlen wiederhergestellt, der zu weitgehend reibungslosen Abläufen geführt hat“, sagt Wahlleiter Carsten Köller.

Das notwendige Hygienekonzept hat die Stadt angepasst werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die Aufenthaltsdauer im Wahlraum deutlich verkürzt. Grund des schnelleren „Durchlaufs“ sind die geringere Zahl der Stimmzettel sowie der Kandidaten und Kandidaten je Stimmzettel. Auch müssen deutlich weniger Kreuze gemacht werden: eines für die Stichwahl und zwei für die Bundestagswahl (Erst- und Zweitstimme).

Von Vera König