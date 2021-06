Hannover: Brennender Balkon löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Hannover

Gegen 15.55 Uhr wählten gleich mehrere Anwohner am Montag den Notruf: Flammen schlugen vom Balkon einer Wohnung an der Fössestraße in Linden-Mitte. Aufgrund der Vielzahl der Anrufe und der weithin sichtbaren Rauchsäule schickte die Rettungsleitstelle gleich zwei Löschzüge und den Rettungsdienst los.

Doch schon nach kurzem Einsatz war der Brand gelöscht: Auf dem Balkon einer Wohnung hatten Gegenstände gebrannt. Das schnelle Eingreifen verhinderte Schlimmeres, durch die Flammen war die Balkontür schon gerissen, giftiger Rauch drang ins Haus ein. Doch die drei Bewohner hatten sich schon in Sicherheit gebracht.

Teile der Fassade entfernt

Weil die Gefahr bestand, dass sich das Feuer schon ins Dämmsystem des Hauses ausgebreitet hat, mussten die Feuerwehrleute Teile der Fassade entfernen.

Die Höhe des Schadens ist noch unklar, die Polizei wird jetzt die Brandursache ermitteln.

Von NP/erre