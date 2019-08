Hannover/Dudensen

In einer Lagerhalle in Dudensen (Neustadt) ist ein Radlader in Flammen aufgegangen. Wie ein Polizeisprecher in Hannover am Sonntag mitteilte, war der Brand am Sonnabend gegen 22 Uhr von einer Anwohnerin entdeckt worden. Bei dem Feuer wurden auch Teile des Gebäudes am Edelhofweg in Mitleidenschaft gezogen.

Di...