Grippewelle: In Hannover nimmt die Impfmüdigkeit immer weiter zu

Hannover

Fieber, Husten, Gliederschmerzen: Eine richtige Grippe ist nicht zu unterschätzen. Besonders für Kinder, Senioren und immunschwache Menschen kann die Influenza sogar zur Lebensgefahr werden, weil lebenswichtige Organe schwer geschädigt werden könnten. Dennoch lassen sich zu wenige Menschen gegen Grippe impfen – auch in Hannover. Der 6. Gesundheitsbericht der Region widmet sich deshalb der Influenza.

„Nur wer mehr über Influenza weiß, kann sich besser schützen und damit das Risiko verringern, sich und andere mit dem Erreger zu infizieren“, sagt Cora Hermenau, Regionsdezernentin für Öffentliche Gesundheit. Nach eigenen Angaben lässt sich die Dezernentin seit Jahren gegen Grippe impfen, denn: „Die Influenza ist eine ernstzunehmende Krankheit und nicht mit einer Erkältung zu vergleichen.“ Laut Schätzungen der WHO erkranken daran jährlich zehn bis 20 Prozent der Weltbevölkerung. „Ein Grund dafür ist, dass sich die Influenzaviren ständig verändern und somit neue Varianten entstehen, auf die das Immunsystem nicht vorbereitet ist“, erklärt Silke Gerdes, Epidemiologin und Autorin des Gesundheitsberichtes.

Der schwerste Grippeausbruch seit 30 Jahren

Besonders die Grippe-Saison 2017/2018 hatte einen unerfreulichen Rekord aufgestellt, es war der schwerste Grippeausbruch seit 30 Jahren: Mehr als 270.000 bestätigte Influenzaerkrankungen zählte das Robert-Koch-Institut, davon rund 2400 Fälle in der Region Hannover. Bundesweit soll es laut Expertenschätzungen 25.000 Todesfälle gegeben haben. Im Jahr zuvor gab es nur knapp 100.000 offizielle Grippe-Fälle, in der Region insgesamt 827. Epidemiologin Silke Gerdes: „Da längst nicht bei jedem Erkrankungsfall ein Labornachweis veranlasst wird, liegen die tatsächlichen Zahlen höher.“ Seit Anfang Oktober hat das Landesgesundheitsamt vier Influenza-Fälle gezählt.

Die Impfquote müsste eigentlich doppelt so hoch sein

Die einzige Möglichkeit, sich gegen Grippe zu schützen, sei eine jährliche Impfung, so Marlene Graf, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Gesundheit. Rund 14 Tage dauert es, bis sich der Schutz vollständig aufgebaut hat, der etwa sechs Monate währt. Dennoch nimmt die Impfmüdigkeit, wie auch beim Thema Masern, stetig zu: „Im Schnitt haben wir in Deutschland eine Impfquote von 38 Prozent – das ist viel zu gering. Nur im Osten ist sie deutlich höher, weil es in der DDR eine Impfpflicht gab“, sagt Graf. Experten empfehlen bei den über 60-Jährigen eine Quote von 75 Prozent. Zwar biete eine Impfung keinen hundertprozentigen Schutz, so Graf: „Je mehr Menschen gegen Grippe geimpft sind, umso schlechter können sich die Grippeviren ausbreiten.“

Von Britta Lüers