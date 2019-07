Hannover

Brandermittler der Polizei haben die Ursachen für zwei Brände am Wochenende herausgefunden. Einmal war das Feuer durch entflammtes Öl ausgelöst worden, das andere Mal hatte sich Phosphat selbst entzündet.

Beim ersten Brand hatte sich am späten Freitagabend gegen 23.45 Uhr Öl in einem Kochtopf entzündet und ein Feuer in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Otto-Hahn-Straße in Laatzen ausgelöst. Beim Löschversuch wurde die 63-jährige Mieterin leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben den Brandort am Montag untersucht und gehen davon aus, dass die Flammen von brennendem Fett in einem Topf auf dem Herd auf Teile der Kücheneinrichtung übergegriffen haben. Die Beamten ermitteln deshalb wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Vergeblicher Löschversuch mit Gartenschlauch

Bei dem Brand eines Carports an der Straße An der Hahnenburg (Bemerode) am Samstagnachmittag gehen die Experten dagegen von einer Selbstentzündung aus. Anwohner hatten gegen 14.45 Uhr Rauch bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und durch lautes Rufen den Besitzer des Carports auf das Feuer aufmerksam gemacht.

Der 41-Jährige versuchte, die Flammen mit Wasser aus einem Gartenschlauch zu löschen. Der Brand hatte sich jedoch schon so weit ausgebreitet, dass neben dem Gebäude selbst auch Teile eines Zauns und der Wand des angrenzenden Einfamilienhauses beschädigt wurden. Der 41-Jährige erlitt bei seinem Löschversuch leichte Brandverletzungen und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Brandermittler der Polizei Hannover haben am Montag der Carport untersucht. Sie gehen davon aus, dass sich das dort gelagerte Phosphat selbst entzündet hat. Auch den hier entstandenen Schaden schätzen sie auf 50.000 Euro.

