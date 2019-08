Hannover

Es hätte alles noch viel schlimmer kommen können: Als im Februar dieses Jahres in einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Lattorf-Straße (Ahlem) ein Feuer im Dachstuhl ausbrach, musste man das schlimmste befürchten. Es ist beinahe ein Wunder, dass alle Bewohner des Hauses überlebt haben – denn Yasin A. (36) wollte den Tod seiner Nachbarn.

Und dafür hatte A., der im Dachgeschoss des Hauses lebte, einiges getan: Tage zuvor hatte er seine Habseligkeiten in zwei Taschen gepackt. Die eine brachte er zu einem Freund, die andere zu seiner Mutter. Darin: Geburtsurkunden, Fotoalben, Ausbildungsnachweise und andere persönliche Habseligkeiten. „Alles Dinge, die einem ausgesprochen wichtig sind“, merkt Schwurgerichtsvorsitzender Stefan Joseph an und stellt die Frage in den Raum: „Warum schafft man das alles aus seiner eigenen Wohnung?“

A. traf alle Vorbereitungen für einen Mord

Am 17. Februar dann stellte Yasin A. die Herdplatten auf höchste Stufe, heizt den Ofen auf, den er vorher mit Papier gefüllt hatte, schraubte seine Brandmelder ab und versenkte sie im vollen Waschbecken. Dann verließ er seine Wohnung und verteilte Brandbeschleuniger an den Wohnungstüren seiner Nachbarn: „Eine heimtückische Vorgehensweise“, so Richter Joseph.

Wenige Minuten später stand das Dachgeschoss in Flammen und auch das Treppenhaus des zweiten Stocks, wo eine vierköpfige Familie sowie eine Seniorin lebten. Yasin A. hatte in den Monaten zuvor häufig Streit mit ihnen gehabt. Zuletzt wollte der Familienvater aus dem zweiten Stock sogar noch Unterschriften im Haus sammeln und sie der Vermieterin vorlegen, damit A. endlich ausziehe. Doch dazu kam es nicht mehr – das Feuer zerstörte die Wohnungen vollständig, noch heute, ein halbes Jahr später, ist lediglich die Zahnarztpraxis im Erdgeschoss nutzbar.

Acht Jahre Haft und keine mildernden Umstände

Dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgend verurteilte die Schwurgerichtskammer Yasin A. nun zu acht Jahren Haft unter anderem wegen versuchten Mordes in drei Fällen. In seiner Urteilsbegründung gab Richter Joseph auch noch einmal zu bedenken, welche Konsequenzen der Brand für die anderen Bewohner hatte: „Die Familie hat alles verloren.“ Die Eltern leben derzeit in einer Gartenlaube, die Kinder bei den Großeltern.

Warum genau Yasin A. zu so einer grausamen Tat fähig war, konnte das Gericht nicht endgültig klären. Der 36-Jährige verweigerte während des gesamten Prozesses die Aussage, letztendlich sah das Gericht seine Schuld aufgrund der zahlreichen Indizien als gesichert an.

Auch eine angebliche Drogensucht, die der Angeklagte gegenüber einem Gerichtsgutachter geltend machen wollte, überzeugte das Gericht nicht: Weder habe man Konsumutensilien gefunden, noch gäbe es aus seinem Umfeld Hinweise auf Drogenmissbrauch. Vermutlich sei es eine Mischung aus Wut, Angst vor dem Verlust der Wohnung und Rache gewesen, die den 36-Jährigen zu seiner Tat getrieben hatte.

Von Janik Marx