In Misburg scheinen am frühen Morgen des vergangenen Samstags Feuerteufel unterwegs gewesen zu sein. Die Polizei ermittelt wegen einer Serie von fünf Containerbränden an vier Standorten – und schließt einen Zusammenhang der Brandstiftungen nicht aus. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Das erste Feuer war von einem 25-jährigen Zeugen gegen 2.20 Uhr gemeldet worden. An der Paula-Nordhoff-Straße brannten zwei Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Kurz darauf, gegen 2.55 Uhr, meldete eine 22-jährige Zeugin Flammen aus einem Container im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Waldstraße. Hier geriet zusätzlich ein angrenzender Busch in Brand. Die Feuer konnten ebenfalls schnell gelöscht werden.

Gegen 3.35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem weiteren brennenden Altpapiercontainer an der Straße Am Forstkamp gerufen. Hier wurden durch das Feuer auch ein angrenzender Ahornbaum, eine weitere Mülltonne sowie auch ein Altkleidercontainer beschädigt. Zuletzt meldete gegen 5.15 Uhr eine 20-jährige Zeugin einen weiteren Brand eines Containers am Dietger-Ederhof-Weg. Hier wurde ein weiterer Altkleidercontainer durch das Feuer beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer in insgesamt vier Fällen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Misburg unter der Telefonnummer 0511/109 35 17 zu melden.

