Zivilermittler der Polizei Hannover haben am Sonnabend einen mutmaßlichen Brandstifter in Döhren verhaftet. Der Mann hatte zuvor offenbar ein Feuer an der Küsterstraße gelegt. Handelt es sich um den Feuerteufel aus der Südstadt? Der Verdacht liegt nah, doch es gibt auch Widersprüche ...

Tatort Küsterstraße in Döhren: Am Nachmittag war ein Gebäudeteil einer leerstehenden Pension in Brand geraten. In der Nähe nahm die Polizei einen 60 Jahre alten Mann fest. Es könnte sich um den für die Brandserie verantwortlichen Feuerteufel handeln. Quelle: Elsner