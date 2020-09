Hannover

Um 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in einem ehemaligen Getreidesilo in der Straße Am Lindener Hafen ( Limmer) ausrücken. In dem zum Abriss vorgesehenen Gebäude war es zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Zum Löschen füllten die Einsatzkräfte Wasser und Löschschaum aus 25 Metern Höhe über eine Drehleiter in das Silo. Zu einem offenen Feuer war es offenbar nicht gekommen. Um 9 Uhr war der Brand gelöscht. Um 12 Uhr soll noch eine Nachkontrolle erfolgen.

Anzeige

Das Silo steht auf einem Areal am Stichkanal Linden, das für eine gewerbliche Neunutzung vorgesehen ist. Die Gebäude auf dem Grundstück sollen teilweise abgerissen beziehungsweise entkernt werden. Eine Schadenshöhe ist daher nicht bekannt. Auch die Ursache wird vermutlich nicht geklärt werden, die Polizei hat keine Ermittlungen aufgenommen. Ob es möglicherweise durch Getreidereste zu einer Mehlstaubexplosion gekommen sein könnte, bleibt Spekulation.

Von Andreas Krasselt