Hannover

Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in der Wörthstraße in Hannover-Vahrenwald: In einem Zimmer im ersten Obergeschoss brannte eine Matratze, als die Feuerwehr dort eintraf. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Nach den Löscharbeiten musste Rauch in dem Gebäudeteil mit einem Hochleistungslüfter beseitigt werden.

Der Alarm war um 17.54 Uhr in der Regionsleitstelle eingegangen. Der Sicherheitsdienst der Unterkunft hatte beim Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude bereits geräumt. Verletzt wurde durch das Feuer deshalb niemand.

Niemand verletzt, sechs Zimmer unbewohnbar

Sechs Zimmer der Notschlafstelle für Männer sind allerdings durch den Brandrauch kontaminiert und damit gegenwärtig unbewohnbar. Die betroffenen Personen konnten in anderen Zimmern der Unterkunft untergebracht werden, da nicht alle Räume belegt waren.

Die Löscharbeiten wurden um 18.50 Uhr abgeschlossen. Die Schadenhöhe steht zurzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Sönke Lill