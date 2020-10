Hannover: Brand in Tiefgarage – war es wieder der Feuerteufel?

Hannover

War es wieder Brandstiftung? Am Sonntagnachmittag ist in einer Tiefgarage an der Alten Döhrener Straße ( Südstadt) ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hat rund 60 Bewohner zweier Mehrfamilienhäuser evakuiert. In der Garage sollen auch Oldtimer abgestellt gewesen sein. In den vergangenen Wochen waren wiederholt alte Fahrzeuge mutwillig angezündet worden.

Was bislang feststeht: „In der Tiefgarage haben zwei Fahrzeuge gebrannt“, sagt Andreas Hamann, Sprecher der Feuerwehr. Nach Auskunft von Bewohnern sollen in der Garage auch Oldtimer gestanden haben.

Hildesheimer Straße: Ausgebrannter Oldtimer in Tiefgarage nach Feuer am 12. August. Quelle: privat

Der Qualm zog in vier Treppenhäuser. Trotz des dichten Rauchs konnten alle Bewohner die beiden Mehrfamilienhäuser unbeschadet verlassen. Die Feuerwehr stellte für die Evakuierten einen Bus zur Verfügung, in dem sie betreut wurden.

In den vergangenen Wochen waren mindestens zwei Oldtimer mutwillig angezündet worden. Zuletzt war ein Jaguar in einer Tiefgarage an der Güntherstraße ( Waldhausen) in Flammen aufgegangen.

