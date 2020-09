Ein 44 Jahre alter Mann hat am Freitag im Streit die Wohnung seiner Mutter in Bemerode angezündet und hatte sich in den Flammen selber schwer verletzt. Nun ist er in einem Krankenhaus verstorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Mutter (70) konnte sich mithilfe von Nachbarn unverletzt retten.