Hannover

Hochbahnsteig Nummer 160 im Liniennetz der Üstra ist der erste im hannoverschen Stadtteil Bothfeld. Vertreter der für den Nahverkehr zuständigen Region Hannover, der Üstra und der Infrastrukturgesellschaft (Infra) als Bauherrin und Eigentümerin haben die barrierefreie Anlage der Station Kurze-Kamp-Straße am Dienstag offiziell in Betrieb genommen. An ihr wurde seit April gebaut. Die Kosten belaufen sich auf 5,2 Millionen Euro.

Täglich rund 1900 Fahrgäste

„Unser Ziel ist es, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für die Fahrgäste einfacher zu machen und sich an ihren Bedürfnissen zu orientieren“, sagte Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Für die rund 1900 Fahrgäste pro Tag, die bisher an der Haltestelle Kurze-Kamp-Straße in eine Stadtbahn der Linie 9 gestiegen sind, war das so eine Sache – sie mussten Klapptrittstufen meistern.

Jetzt können sie 70 Meter lange Seitenhochbahnsteige nutzen, die über Rampen erreichbar sind. Zur Ausstattung zählen gemäß des in Hannover üblichen Standards Leitelemente, Witterungsschutz, dynamische Informationsanzeiger, Umgebungs- und Fahrpläne, Fahrscheinautomaten und eine Notruf- und Infosprechstelle. Die Zugänge über die Straße sind mit Ampeln geregelt.

So sieht der neue Hochbahnsteig an der Kurze-Kamp-Straße in Bothfeld aus. Quelle: Katrin Kutter

Nachrüstprogramm läuft weiter

Der Hochbahnsteig, der gegenüber dem ursprünglichen Standort der Haltestelle leicht verlegt worden ist, erschließt nicht zuletzt das Neubaugebiet Hilligenwöhren. Auch das Nahversorgungszentrum, die Heilig-Geist-Kirche, die Gartenheimschule, Sportanlagen sowie unterschiedliche Dienstleistungsunternehmen liegen im Einzugsbereich.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Station Kurze-Kamp-Straße ist der Auftakt des Nachrüstprogramms im Stadtteil“, kündigte Elke van Zadel an, Vorstandsvorsitzende der Üstra. Das betrifft zunächst die benachbarte Haltestelle Bothfeld, wo die Arbeiten für den neuen, rund 7,8 Millionen Euro teuren Hochbahnsteig parallel gelaufen sind. Sie werden laut Infra je nach Witterung im Februar oder März beendet sein und damit eher als geplant.

Kugelfangtrift ist bald wieder frei für Autos

Das Projekt hatte umfangreiche Verkehrseinschränkungen vor allem für Autofahrer zur Folge. Eine wesentliche davon, bei der die Kugelfangtrift abwechselnd entweder Einbahnstraße oder sogar komplett gesperrt war, ist demnächst Vergangenheit.

Die Haltestelle Kurze-Kamp-Straße ist nun barrierefrei – fehlen im Stadtteil noch die Stationen Bothfelder Kirchweg, Stadtfriedhof Bothfeld und Fasanenkrug. Für diese Projekte laufen die Planungen. Quelle: Katrin Kutter

„Nachdem der Asphalt in den an den Hochbahnsteig angrenzenden Bereich der Kugelfangtrift eingebaut worden ist, wird die Straße ab Dienstag, 21. Dezember, wieder in beide Richtungen für den Autoverkehr befahrbar sein“, teilte die Infra mit. Die Umleitung über die Ebelingstraße entfällt dann, auch die Bushaltestelle in der Kugelfangtrift steht wieder zur Verfügung.

Bleiben noch die Haltestellen Bothfelder Kirchweg, Stadtfriedhof Bothfeld und Fasanenkrug. Bis es so weit ist, wird Zeit vergehen – für diese Projekte laufen erst die Planungen.

Von Bernd Haase