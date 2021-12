Hannover

Das verheerende Feuer am Dienstag in einem Reihenhaus in Hannover-Bothfeld ist offenbar auf einen heißen Ascheeimer zurückzuführen. Zu dem Ergebnis kommen jetzt die Brandermittler der Polizei. Sie haben den Einsatzort am Pasemannweg nun in Augenschein genommen. Der Brand hatte einen hohen Schaden verursacht.

Nach Polizeiangaben brach das Feuer wohl gegen 11.35 Uhr in einem angrenzenden Schuppen aus. „Möglicherweise entstand es durch fahrlässiges Abstellen eines Ascheeimers“, sagt Behördensprecher Martin Richter. Die Flammen griffen schließlich auf das Dach des gewerblich genutzten Reihenhauses über.

Mann bei Löschversuch verletzt

Ein 39-jähriger Mitarbeiter versuchte noch, den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu. Die Feuerwehr hatte die Flammen erst nach zwei Stunden endgültig erstickt. Der Schaden am Haus wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Von Peer Hellerling