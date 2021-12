Hannover

Die besinnliche Zeit steht an – doch auch zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt das Imfpangebot der Region Hannover bestehen und wird sogar erweitert. Regionspräsident Steffen Krach erklärt: „Wir werden es aller Wahrscheinlichkeit nach bereits bis Heiligabend geschafft haben, als Region Hannover unseren Anteil an den vom Bund geforderten 30 Millionen Impfungen bis Jahresende zu erfüllen. Das geht aber nur, wenn die Impfbereitschaft in der Bevölkerung weiterhin hoch bleibt. Die Angebote, die wir gemeinsam mit den Hilfsorganisationen aufstellen, sind vielfältig – da sollte für Jede und Jeden etwas dabei sein.“

Die Region Hannover bittet weiterhin darum, Termine für Kinder unter www.impfportal-niedersachsen.de zu buchen. Das vermeidet Warteschlangen und sorgte für einen schnelleren Ablauf und bessere Planbarkeit für alle Beteiligten.

Die Termine am 24. Dezember und 31. Dezember

Zoo Hannover, Adenauerallee 3, 9-14 Uhr

Ernst-August-Galerie, 9-14 Uhr

Parkplatz Regionshaus, Hildesheimer Straße 18 / Maschstraße 25, 9-14 Uhr

Die Termine vom 27. bis 30. Dezember

Barsinghausen- Mo bis Do 10-16 Uhr, Marktstraße 5

Burgdorf- Mo, Di, Do, 10- 16 Uhr, Marktstraße 55.

Burgwedel- Do, 10-16 Uhr, Kokenhorststraße 2

Garbsen- Mo bis Mi, 10-16 Uhr, Immenweg 5- Do, 10-16 Uhr, Hérouville-St.-Claire-Platz

Gehrden- Mo und Mi, 10-16 Uhr, Kirchstraße 1-3

Hannover

- Zoo Hannover : Mo bis Do, 14.30-21.30 Uhr (Kinder und Erwachsene)

: Mo bis Do, 14.30-21.30 Uhr (Kinder und Erwachsene) - Parkplatz Regionshaus , Hildesheimer Str. 18: Mo bis Do, 9-17 Uhr

, Hildesheimer Str. 18: Mo bis Do, 9-17 Uhr - Ernst-August-Galerie , Mo bis Do, 9-19 Uhr (Kinder und Erwachsene)

, Mo bis Do, 9-19 Uhr (Kinder und Erwachsene) - Madsack Druckhalle , August-Madsack-Str.1, Mo-Do, 9-17 Uhr

, August-Madsack-Str.1, Mo-Do, 9-17 Uhr - Capitol, Schwarzer Bär 2, Di-Do, 17-0 Uhr

Schwarzer Bär 2, Di-Do, 17-0 Uhr - Mensa der Leibniz-Universität , Callinstraße 23: Mo+Di, 9-15 Uhr

, Callinstraße 23: Mo+Di, 9-15 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-Kirche , Roderbruchmarkt 18: Mo-Do, 9-17 Uhr

, Roderbruchmarkt 18: Mo-Do, 9-17 Uhr - Sophienklinik , Bischofsholer Damm 160: Mo-Do, 15-19 Uhr

, Bischofsholer Damm 160: Mo-Do, 15-19 Uhr - Stadtteil Sahlkamp , Elmstraße 15, Mo+Mi+Do, 10-17 Uhr

, Elmstraße 15, Mo+Mi+Do, 10-17 Uhr - Stadtteil Ricklingen, Anne-Stache-Allee 7, Mo-Do, 11-17 Uhr

Anne-Stache-Allee 7, Mo-Do, 11-17 Uhr - Stadtteil Döhren, An der Wollebahn 1, Mo-Do, 10-17 Uhr

An der Wollebahn 1, Mo-Do, 10-17 Uhr - Stadtteil Ahlem, Tegtmeyerallee 33, Mo-Do, 10-17 Uhr

Tegtmeyerallee 33, Mo-Do, 10-17 Uhr - Henriettenstift, Mo-Do, 16-20 Uhr (Ü18, extern)

Mo-Do, 16-20 Uhr (Ü18, extern) - Titusgemeinde (Vahrenheide), Mo-Do, 10-14 Uhr (extern)

Mo-Do, 10-14 Uhr (extern) - Tituskirche Hannover, Mo bis Do, 9-14 Uhr (extern)

Mo bis Do, 9-14 Uhr (extern) - TKH, Tiergartenstraße 23, Mo-Do, 15-19 Uhr (extern, mit Anmeldung)

Hemmingen- Mo bis Mi, 10-16 Uhr, Rathausplatz 1

Isernhagen- Mo bis Mi, 10-16 Uhr, Jacobistraße 5

Laatzen- Mo bis Do, 10-16 Uhr, Leine-Center- Mo bis Do, 17-21 Uhr, Würzburger Straße 15 (externes Angebot)

Langenhagen- Mo bis Do, 10-16 Uhr, Fuhrenkamp 3

Lehrte- Mo bis Do, 10-16 Uhr, Zuckerpassage 4

Neustadt- Mo bis Do, 10-16 Uhr, Hans-Böckler-Straße 65

Pattensen- Do, 10-16 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Reden, Landstraße 8

Ronnenberg- Di und Do, 10-16 Uhr, Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land, Löwenberger Straße 2a

Seelze- Mo, Mi, Do, 10-16 Uhr Lampehof 1

Sehnde- Mo bis Mi, 10-16 Uhr, Mittelstraße 27

Springe- Mo bis Do, 10-16 Uhr, Hinter der Burg 4

Uetze- Mo+Do, 10-16 Uhr, Mittelstraße 2, Uetze-Hänigsen

Wedemark- Di bis Do, 10-16 Uhr, Jugendhalle, Am Freizeitpark 1, Mellendorf (Terminvergabe)

Wennigsen- Mi+Do, 10-16 Uhr, Max-Planck-Straße 12

Wunstorf- Mo bis Do, 10-16 Uhr, Hölty-Sportforum, Oswald-Boelcke-Str. 9a

Das Land Niedersachsen will seine Impf- und Booster-Kampagne im Kampf gegen die Corona-Pandemie zum Jahresende unvermindert fortsetzen. „Alle mobilen Impfteams sind zwischen Weihnachten und Silvester unterwegs“, kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Dienstag in Hannover im Rahmen der allwöchentlichen Corona-Pressekonferenz des Landes an. „Wir haben ein Interesse an einer Weihnachtsruhe, nicht aber an einer Impfruhe.“

