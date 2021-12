Hannover

Kleiner, aber schlagkräftig: Ab der kommenden Woche sind in allen 21 Städten und Gemeinden in der Region Hannover Impfangebote verfügbar. Zudem starten die Kinderimpfungen ab Mittwoch, 15. Dezember.

Die Region Hannover erwartet im ersten Schritt 20.000 Dosen Impfstoff für Kinder. „Davon müssen wir die Hälfte für die Zweitimpfungen zurücklegen, weil die nächste Lieferung erst vier Wochen später eintreffen wird“, erläutert Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. „Wir haben also Impfstoff für 10.000 Kinder.“ Regionspräsident Steffen Krach fordert vor diesem Hintergrund den Bund auf, sich massiv dafür einzusetzen, dass mehr Impfstoffs geliefert wird. „Andernfalls stehen wir vor derselben Situation wie Anfang des Jahres. Wir haben eine große Nachfrage und nicht genug Impfstoff.“

Neben dem Impfangebot für Kinder startet in der kommenden Woche ab Donnerstag, 16. Dezember, auch ein neues Impfangebot in der Ernst-August-Galerie. „Aktuell werden dort Räumlichkeiten vorbereitet. Dort stehen die Menschen, wenn sie warten müssen, im Trockenen“, erläutert Hermenau. Wenn der neue Standort gut angenommen werde, könne er mittelfristig das Angebote im Gesundheitsamt an der Weinstraße oder das Angebot auf dem Parkplatz am Regionshaus ablösen.

Die Termine und Impfstationen ab dem 11. Dezember

Barsinghausen: Montag bis Freitag 10-16 Uhr, Marktstraße 5

Burgdorf: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 10-16 Uhr, Marktstraße 55.

Burgwedel: Donnerstag und Freitag, 10-16 Uhr, Kokenhorststraße 2

Garbsen: Sonntag, 13-17 Uhr, Rathaus (externes Angebot)

- Montag bis Mittwoch, 10-16 Uhr, Immenweg 5

- Donnerstag und Freitag, 10-16 Uhr, Hérouville-St.-Claire-Platz

Gehrden: Montag und Mittwoch, 10-16 Uhr, Kirchstraße 1-3

Hannover:

- Zoo Hannover, Adenauerallee 3: Mittwoch bis Freitag, 14.30 bis 21 Uhr,

- Gesundheitsamt, Weinstraße 2-3: Montag bis Freitag, 9-17 Uhr

- Parkplatz Regionshaus, Hildesheimer Straße 18 / Maschstraße 25: Montag bis Freitag, 10-17 Uhr

- Mühlenberger Markt: Montag bis Freitag, 10-16 Uhr

- Freizeitheim Vahrenwald: Montag bis Freitag, 10-16 Uhr

- Mensa der Leibniz-Universität, Callinstraße 23: Montag bis Freitag, 9-16 Uhr

- Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Roderbruchmarkt 18: Montag bis Freitag, 9-17 Uhr

- Sophienklinik, Bischofsholer Damm 160: Montag bis Freitag, 16-20 Uhr

Stadtteil Sahlkamp, Elmstraße 15: Donnerstag 9-14 Uhr, Freitag, 9-17 Uhr

- Stadtteil Kronsberg, Thie 6: Mittwoch, 9-17 Uhr

- Stadtteil Döhren, An der Wollebahn 1: Freitag, 9-16 Uhr

- Ernst-August-Galerie: Donnerstag und Freitag, 9-17 Uhr

Hemmingen: Montag bis Mittwoch, 10-16 Uhr, Rathausplatz 1

Isernhagen: Montag bis Mittwoch, 10-16 Uhr, Jacobistraße 5

Laatzen: Montag bis Freitag, 10-16 Uhr, Leine-Center

- Montag bis Freitag, 17-21 Uhr, Würzburger Straße 15 (externes Angebot)

Langenhagen: Montag bis Freitag, 10-16 Uhr, Fuhrenkamp 3

Lehrte: Montag bis Freitag, 10-16 Uhr, Zuckerpassage 4

Neustadt: Montag bis Freitag, 10-16 Uhr, Hans-Böckler-Straße 65

Pattensen: Donnerstag und Freitag, 10-16 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Reden, Landstraße 8

Ronnenberg: Dienstag und Donnerstag, 10-16 Uhr, Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land, Löwenberger Straße 2a

- Freitag, 10-16 Uhr, Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzener Kirchweg 3

Seelze: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 10-16 Uhr Lampehof 1

Sehnde: Montag bis Mittwoch, 10-16 Uhr, Mittelstraße 27

Springe: Montag bis Donnerstag, 10-16 Uhr, Hinter der Burg 4

Uetze: Donnerstag und Freitag, 10-16 Uhr, Mittelstraße 2, Uetze-Hänigsen

Wedemark: Dienstag bis Freitag, 10-16 Uhr, Jugendhalle, Am Freizeitpark 1, Mellendorf

Wennigsen: Donnerstag bis Freitag, 10-16 Uhr, Max-Planck-Straße 12

Wunstorf: Montag bis Freitag, 10-16 Uhr, Sporthalle Steinhude, Bruchdamm

Regionspräsident Krach ist mit dem Impffortschritt in der Region Hannover zufrieden. „Wir hatten für diese Woche rund 50.000 Impfdosen. Ich gehe davon aus, dass die am Ende der Woche, auch dank der Aktionen am Wochenende, alle in den Armen gelandet sein werden.“

Impfstoffmangel in Deutschland

Wie stark Niedersachsen von dem angekündigten Impfstoffmangel Anfang kommenden Jahres betroffen ist, kann laut Gesundheitsministerin Daniela Behrens noch nicht gesagt werden. Das teilte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Landtag mit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Dienstagabend gesagt, dass für die weitere Booster-Impfkampagne gegen das Coronavirus Anfang kommenden Jahres ausreichende Mengen an Impfstoff fehlen. „Wir haben einen Impfstoffmangel für das erste Quartal“, sagte Lauterbach den ARD-„Tagesthemen“.

Der Minister arbeitet nach eigenen Worten bereits daran, den Mangel zu beseitigen. „Ich hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen eine positive Botschaft übermitteln kann.“ Bemühungen liefen über alle Kanäle, auch direkt zu den Unternehmen, es müsse aber alles EU-konform sein. „Wir müssen hier Geschwindigkeit gewinnen.“

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Dienstag darauf verständigt, dass für geimpfte Menschen mit Booster-Auffrischimpfung zusätzliche Tests bei Corona-Zugangsregeln vorerst weitgehend wegfallen sollen. Eine solche Befreiung soll 15 Tage nach der Auffrischungsimpfung gelten.

In Niedersachsen ist eine solche Befreiung allerdings bereits direkt nach der Auffrischungsimpfung der Fall. Daran soll festgehalten werden, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der dpa am Mittwoch in Hannover sagte.

