Hannover

Mit dem neuen Jahr setzen die Region Hannover und die Hilfsorganisationen die Impfkampagne ungebremst fort. Neben zahlreichen Angeboten, die tagsüber zur Verfügung stehen, steigt die Zahl der Möglichkeiten, sich abends die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung geben zu lassen. In Hannover steht ein Ortswechsel an: Die Impfstation auf dem Parkplatz des Regionshauses wird verlagert in das sogenannte Lutherhaus an der Eberhardtstraße 3a, wo unter anderem das Diakonische Werk Niedersachsen seinen Sitz hat.

Regionspräsident Steffen Krach: „Wir haben im abgelaufenen Jahr 2021 bewiesen, dass wir mit vielen Partnerinnen und Partnern und kreativen Köpfen schnell und zuverlässig niederschwellige Angebote in der gesamten Region Hannover anbieten können. Damit werden wir 2022 nicht aufhören – im Gegenteil. Gerade angesichts der bevorstehenden Omikron-Welle ist eine Impfung wichtiger denn je. Jeder Bürger und jede Bürgerin sollte das Angebot annehmen.“

Verimpft wird BioNTech an Menschen unter 30, Schwangere und Stillende. Über 30-Jährige bekommen den Impfstoff von Moderna. Booster-Impfungen sind nach drei Monaten möglich.

Dies sind die Standorte am Sonntag, 2. Januar 2022

Parkplatz Regionshaus, Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover (10-17 Uhr)

Erlebnis-Zoo, Adenauerallee 1, 30171 Hannover (9-17 Uhr)

JUH-Dienststelle Hannover, Kabelkamp 3, 30179 Hannover (9.30-17 Uhr)

JUH-Dienststelle Ronnenberg, Hagacker 5b, 30952 Ronnenberg (9.30-17 Uhr)

JUH-Dienststelle Wunstorf, Düendorfer Weg 9, 31515 Wunstorf (9.30-17 Uhr)

Jugendzentrum, Langenforther Platz 1, 30851 Langenhagen (9.30-17 Uhr)

Die Region Hannover bittet weiterhin darum, Termine für Kinder unter www.impfportal-niedersachsen.de zu buchen. Das vermeidet Warteschlangen und sorgte für einen schnelleren Ablauf und bessere Planbarkeit für alle Beteiligten.

Die Termine vom 3. Januar bis 9. Januar 2022

Barsinghausen

Mo bis Fr 10-16 Uhr sowie Mo, Mi und Do, 17.30-21.30 Uhr, Marktstraße 5

Burgdorf

Mo bis Fr, 10- 16 Uhr, Marktstraße 55.

Burgwedel

Di, Do, Fr, Do, 10-16 Uhr, Kokenhorststraße 2

Garbsen

Mo bis Mi, 10-16 Uhr, Immenweg 5

Do und Fr, 10-16 Uhr, Hérouville-St.-Claire-Platz

Fr, 11-16 Uhr, Planetenring 10

Gehrden

Mo bis Mi, 10-16 Uhr, Kirchstraße 1-3

Hannover

Zoo Hannover, Adenauerallee 1, Mo bis Fr, 9-21.30 Uhr, Sa und So, 9-17 Uhr (Kinder und Erwachsene, auch mit Terminvergabe)

Ernst-August-Galerie, Mo bis Fr, 9-19 Uhr, Sa, 10-20 Uhr (Kinder und Erwachsene, auch mit Terminvergabe)

Impfzentrum am Landtag, Leinstraße 2, Mo bis So, 8-22 Uhr (externes Angebot)

Parkplatz Regionshaus, Hildesheimer Straße 18 / Maschstraße 25, Mo, 9-17 Uhr

Diakonisches Werk Niedersachsen, Eberhardtstraße 3A, Di bis Fr, 9-17 Uhr

Sophienklinik, Bischofsholer Damm 160, Mo bis Fr, 16-20 Uhr

DRK-Standort, Zeißstraße 52, Do, 17.30-21.30 Uhr

JUH-Standort, Kabelkamp 3, So, 9.30-17 Uhr

Ahlem, Heisterbergschule, Tegtmeyerallee 33, Di bis Fr, 10-17 Uhr

Döhren, An der Wollebahn 1, Mo, 10-17 Uhr

Kronsberg, Thie 6, Mi bis Fr, 10-17 Uhr

Linden, Windheimstraße 4, Mo bis F, 10-17 Uhr

Mittelfeld, Spittastraße 2, Mi bis So, 9-17 Uhr,

Mühlenberg, Mühlenberger Markt, Di bis Fr, 10-16 Uhr

Nordstadt, Mensa der Leibniz-Universität, Callinstraße 23, Mo und Di, 9-16 Uhr

Roderbruch, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Roderbruchmarkt 18: Mo bis Fr, 9-17 Uhr

Sahlkamp, Elmstraße 15, Mo, 9-17 Uhr

Stöcken, Eichsfelder Straße 101, Mo bis Fr, 10-17 Uhr

Vahrenwald, Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 92, Do und Fr, 9-17 Uhr

Hemmingen

Mo bis Mi und Fr, 10-16 Uhr, Rathausplatz 1

Isernhagen

Mo bis Mi, 10-16 Uhr, Jacobistr. 5

Do, 18-22 Uhr, DRK-Standort, Chromstraße 8

Laatzen

Mo bis Fr, 10-16 Uhr, Leine-Center

Mo bis Fr, 17-21 Uhr, Sa und So, 9-14 Uhr, Würzburger Straße 15 (externes Angebot)

Langenhagen

Mo bis Fr, 10-16 Uhr, Fuhrenkamp 3

So, 9.30-17 Uhr, JUH-Standort, Langenforther Platz 1

Lehrte

Mo bis Fr, 10-16 Uhr, Zuckerpassage 4

Di, 18-22 Uhr, Bahnhofstraße 19

Neustadt

Mo bis Fr, 10-16 Uhr, Hans-Böckler-Straße 65

Do, 18-22 Uhr, DRK-Standort, Lindenstraße 56

Pattensen

Do und Fr, 10-16 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Reden, Landstraßen 8

Ronnenberg

Mo, 10-16 Uhr, Feuerwehrgerätehaus Weetzen, Münchhausenstr. 4

Di und Do, 10-16 Uhr, Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land, Löwenberger Straße 2a

Mi, 10-16 Uhr, Sporthalle Benthe, Am Hammfeld 22

Mi und Fr, 18-22 Uhr, DRK-Standort, Apollostraße 2

Fr, 10-16 Uhr, Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzener Kirchweg 3

So, 9.30-17 Uhr, JUH-Standort, Hagacker 5b

Seelze

Mo, Mi, Do, Fr, 10-16 Uhr Lampehof 1

Sehnde

Mo bis Mi, 10-16 Uhr, Mittelstraße 27

Springe

Mo bis Do, 10-16 Uhr, Hinter der Burg 4

Fr, DRK-Standort, An der Bleiche 4-6, 18-22 Uhr

Uetze

Mo, Do und Fr, 10-16 Uhr, Mittelstraße 2, Uetze-Hänigsen

Wedemark

Di bis Fr, 10-16 Uhr, Jugendhalle, Am Freizeitpark 1, Mellendorf (Terminvergabe)

Wennigsen

Di bis Fr, 10-16 Uhr, Max-Planck-Straße 12

Wunstorf

Mo bis Do, 10-16 Uhr, Hölty-Sportforum, Oswald-Boelcke-Str. 9a

So, 9.30-17 Uhr, JUH-Standort; Düendorfer Weg 9

Änderungen vorbehalten

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angesichts der befürchteten Omikron-Welle hält Niedersachsen das Impftempo am Jahresende hoch. „Auch zwischen Weihnachten und Neujahr werden fast 190 mobile Impfteams in großem Umfang impfen, um möglichst vielen weiteren Menschen einen Impfschutz gegen Covid-19 zu ermöglichen“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover der dpa. Landesweit waren vor Weihnachten rund 220 mobile Impfteams im Einsatz - ein Großteil ist also auch zwischen den Jahren aktiv.

Der Expertenrat der Bundesregierung hatte am 19. Dezember vor einer Überlastung des Gesundheitssystems gewarnt, da wegen der Omikron-Variante die Corona-Infektionszahlen stark ansteigen könnten.

Von NP