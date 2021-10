Hannover

Nach der Impfung ist vor der Impfung: Knapp 98.000 Menschen in Niedersachsen haben laut Gesundheitsministerium eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten, überwiegend Senioren. In Niedersachsen leben rund 1,3 Millionen Menschen, die älter sind als 70 Jahre.

Die überwiegende Mehrheit der Impfungen würde von niedergelassenen Ärzte verabreicht, nur einen kleinen Teil davon übernehmen mobile Impfteams. Diese sind nur als Unterstützung gedacht und insbesondere mit den Auffrischungsimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen beauftragt.

82.000 Impfungen von den niedergelassenen Ärzten

Die niedergelassenen Ärzte in Niedersachsen haben laut Kassenärztlicher Vereinigung bisher fast 82.000 sogenannte Booster-Impfungen verabreicht. 61.790 an über 60-Jährige, 19.532 an 18- bis 59-Jährige, 620 an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Insgesamt haben die Ärztinnen und Ärzte 4.752.541 Patientinnen und Patienten seit Beginn der Covid-19-Pandemie Anfang des Jahres bis zum 21. Oktober in Niedersachsen geimpft. Im Vergleich scheinen die 82.000 Booster-Impfungen nicht viel zu sein. Aber, so KVN-Sprecher Detlef Haffke: „Die Auffrischungsimpfungen soll es laut Ständiger Impfkommission (Stiko) frühestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung geben und zwischen Februar bis März gab es ja noch nicht so viel Impfstoff.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun beginnt auch die Grippezeit. Laut Stiko kann der Grippeimpfstoff in den einen, die Corona-Auffrischungsimpfung in den anderen Arm gleichzeitig gegeben werden. „Die Grippeschutzimpfung wird vermehrt nachgefragt, da kann man auch beides auf einmal erledigen“, sagt auch Haffke.

Booster-Impfung für Senioren, Pflegepersonal und Menschen mit Autoimmunkrankheiten empfohlen

Die Stiko empfiehlt die sogenannte Booster-Impfung für Menschen ab 70, aber auch für Pflegepersonal und medizinisches Personal mit direktem Kontakt zu Patienten. Zudem gilt die Empfehlung für Menschen, die den Impfstoff von Johnson & Johnson bekommen haben sowie für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. rue/dpa

Von Petra Rückerl und Magdalena Tröndle