Die Bonflut beim Bäcker

HANNOVER

Ob es nun 400 Bäume am Tag sind oder jährlich 8500 Fichten mit einer Höhe von 25 Metern, wie Kölner Forscher berechnet haben, findet Johanna Kienitz nicht so entscheidend. Auf jeden Fall, so sagt das Mitglied des Vorstands der Biobäckerei „Linden backt“, sei das einfach Verschwendung mit den Kassenbons.

Rund 300 bis 400 Kassenzettel am Tag würden bei Linden backt anfallen, kaum ein Kunde wolle seinen mitnehmen. Um das zu visualisieren, hat die Bäckerei einen Tag alle Belege gesammelt, auf dem Boden verteilt, ein Foto gemacht und dieses im Internet gepostet. Ab 1. Januar 2020 müssen alle Bäckereien, aber auch Metzgereien, Kioske oder Eisdielen für jeden Verkauf einen Bon ausdrucken.

„Man fühlt sich veräppelt“

Bei der Kundschaft habe die Aktion mit den Bons für viel Diskussionsstoff gesorgt, erzählt Kienitz, viele hätten von „totalem Wahnsinn“ gesprochen. „Wir sind eine Biobäckerei und immer bemüht, so nachhaltig und müllvermeidend wie möglich zu agieren – und das gilt auch für die meisten unserer Kunden.“ Viele würden sogar eigene Brotbeutel, Papiertüten oder Brotkasten mitbringen, um keinen Abfall zu produzieren. „Da fühlt man sich schon veräppelt, wenn ein Gesetz kommt, das genau das Gegenteil bewirkt“, berichtet Kienitz. Nur die allerwenigsten Kunden würden den Bon mitnehmen, laut Schätzungen des Deutschen Bäckerhandwerks rund drei Prozent. Die Pflicht zum Ausdrucken und Aushändigen des Bons bedeute nicht nur mehr Arbeit und Aufwand, so Kienitz, sondern vor allem viel Müll, der anschließend entsorgt werden müsse. Und zwar nicht beim Altpapier – denn bei den Kassenbons handelt es sich in den allermeisten Fällen um mit Chemikalien beschichtetes Spezialpapier, das in den Restmüll gehört.

Problem Wochenmärkte

Das nächste Problem, sagt Kienitz, sind die Wochenmärkte, auf denen aktuell noch mit einer Handkasse gearbeitet werden darf – aber die Bonpflicht gilt im neuen Jahr auch dort. „Da werden wir größere Investitionen für neue Kassen tätigen müssen“, berichtet die Vorstandsfrau. Welche Summen da auf die Bäckerei noch zukommen werden, sei offen.

Der Handelsverband Deutschland ( HDE) geht von erheblichen Summen für Betriebe aus. „Erste grobe Kostenschätzungen liegen einschließlich Installation zwischen 300 und 500 Euro pro Kasse“, sagt HDE-Steuerexperte Ralph Brügelmann – sofern die Kassen überhaupt umgerüstet werden können. Etwa bei Metzgereien ist die Sache noch komplizierter, weil die Kassen mit den Waagen verbunden sind. Der Deutsche Fleischer-Verband schätzt deshalb die Umrüstungskosten auf 4000 Euro pro Kasse – allerdings kann nur rund die Hälfte der Systeme in Metzgereien technisch aufgerüstet werden. Die anderen müssten komplett neue Kassensysteme anschaffen.

Belastung fürs Handwerk

Angestoßen hat die Bon-Protestaktion der Verein „Die Freien Bäcker“ mit Sitz in Barsinghausen. Laut Geschäftsführer Peter Plaumann ist die Kassenzettel-Pflicht nur eine von vielen Regelungen, die vor allem Klein- und Kleinstbetriebe im Handwerk enorm belastet. „Die Belastungen werden immer mehr. Irgendwann ist das Maß voll. Dadurch gehen die kleinen Handwerksbetriebe kaputt.“

Von INKEN HÄGERMANN