Hannover

Wenn man so will, war die am Wochenende zu Ende gegangene „Autokultur“-Reihe in Hannover mit 100.000 Zuschauern nach längerer Zeit mal wieder ein Lichtblick in der von der Corona-Pandemie arg gebeutelten Kulturlandschaft. Ein Ende der Misere ist deshalb aber noch lange nicht abzusehen, erst langsam führen die Lockerungen zu einer Zunahme von Veranstaltungen und damit auch wieder zu mehr Einnahmen von Veranstaltern und Künstlern.

Unterm Strich bleibt die Lage aber ernst, daran ändern auch öffentlichkeitswirksame Aktionen nichts wie die zuletzt am 22. Juni, als bei „Night of Light“ mit den rot angestrahlten Kulturdenkmälern und -einrichtungen in Hannover auf die desolate Situation der Veranstaltungswirtschaft hingewiesen wurde. Am Dienstag kam eine weitere dazu, diesmal für die freischaffenden Künstler. Jörg Düsterwald, einer der bekanntesten Bodypaintingkünstler in Deutschland, hat auf seine Art auf die prekäre Situation aufmerksam gemacht:

„Wünsche mir, dass Staat und Menschen wieder Mut entwickeln“

Unter dem Hashtag #WirzeigenFarbe hat der Hamelner in der Produktionshalle der Druckerei Qubus media im hannoverschen Stadtteil Mühlenberg mit einem seiner Modelle ein Live-Bodypainting gezeigt. Motto: Künstlerinnen und Künstler wie er, sehen und fühlen sich derzeit im übertragenen Sinne „ausgezogen bis aufs letzte Hemd“. Und was symbolisiert diesen (Sinn-) Spruch besser als ein Bodypainting auf nackter Haut? Noch dazu in einer Umgebung, in der es jeden Tag um Farbe geht. Und: Parallel zur Kunstaktion ging sein Wandkalender 2021 „Bodyart in Nature“ (zu deutsch „Körperkunst in Naturlandschaften“) in Produktion – Qubus media und Düsterwald arbeiten schon länger zusammen.

DRUCK: Künstler Jörg Düsterwald (rechts) und Qubus media-Mitinhaber Thomas Quensen haben am Dienstag die ersten Exemplare des neuen Kunstkalenders 2021 des Bodypainters aus Hameln vorgestellt. Quelle: Qubus media

Die mit 140 Mitarbeitern größte Druckerei der Region als Partner und Veranstaltungsort also. Und die Kunst? Auch Jörg Düsterwald hat in den zurückliegenden Monaten Stornierungen von verschiedenen Veranstaltungen gehabt, etwa ein Messeauftritt in Dortmund, verschiedene Kunstfestivals und das Kultur-Happening in Bückeburg fielen wegen Corona aus. „Die Präsenz hat gefehlt, und das ist für Künstler immer schlecht“, sagt Düsterwald. Der Künstler brauche Ausstellungsmöglichkeiten mit Betrachtern, dazu das Interesse der Menschen an der Kunst. „Da wünsche ich mir, dass Staat und Menschen wieder Mut entwickeln, diese Möglichkeiten für uns Künstler zu schaffen.“ Diesen Mut hatte Qubus media.

Von Andreas Voigt