Hannover

Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor Engpässen bei Blutkoserven. Deren Zahl der Blutkonserven sei stark zurückgegangen, teilte der Blutspendedienst der DRK-Landesverbände Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thürigen, Oldenburg und Bremen (NSTOB) mit. „In der Ferienzeit und während der Hitze ist die Spendenbereitschaft gesunken“, so Nina Kuntz vom DRK-Blutspendedienst. Würde dies so bleiben, könnte es in nächster Zeit Versorgungsengpässe geben.

Lage bei fünf von acht Blutgruppen kritisch

Derzeit sei die Versorgungslage bei fünf von acht möglichen Blutgruppen in einer kritischen Lage. Kritisch bedeutet laut dem Blutspemdebarometer des DRK, dass der Vorrat ohne neue Spenden nur noch für drei Tage reichen würde. Das betrifft aktuell die Blutgruppen A+, A-, B-, O+ und O-. Bei den Blutgruppen B+, AB+ und AB- ist die Vorratslage, laut Blutspendebarometer entspannt.

Aktuell treffe eine niedrige Spendenbereitschaft auf eine hohe Nachfrage an Blutkonserven, denn wegen der Corona-Pandemie verschobene Routineeingriffe würden jetzt nachgeholt, so der DRK-Blutspendedienst. „Das ist einen Kombination, die tricky ist“, so Kuntz. Trotzdem könne die Versorgung derzeit noch geleistet werden.

MHH bekommt Anfragen anderer Krankenhäuser

„Wir versorgen über 70 Prozent der Kliniken in Niedersachsen“, so Kuntz. Dazu gehört auch die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH), die Erythrozytenkonzentrate ( Blutkonserven) und ein Teil der Frisch-Plasmaspenden vom DRK bezieht. „Mittlerweile ist die Belieferung wieder gut“, sagt Dr. Jörg Martens vom Institut für Transfusionsmedizin und Transplantat Engineering der MHH. Der Lockdown habe die Routine verschoben, dadurch habe es danach einen Engpass gegeben. Bei der MHH sei die Versorgung aktuell gesichert. „Wir kriegen aber vermehrt Anfragen von externen Krankenhäusern, die Lage scheint sich wieder zuzuspitzen“, so Martens. Sollte sich die Corona-Lage nun wieder verschlimmern, könnte es mit den Blutkonserven wieder eng werden.

Von Stella-Sophie Wojtczak