Nach dem blutigen Streit zweier Männer (21/21) am Ostersonntag am Maschsee sucht die Polizei nun Passanten, die Fotos und Videoaufnahmen vom Geschehen gemacht haben sollen. Der mutmaßliche Täter war zunächst auf der Flucht und hatte sich am vergangenen Mittwoch den Ermittlungsbehörden gestellt. Er sitzt in Haft, gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden in den vergangenen Tagen Zeugen vernommen. Dabei stellte sich heraus, dass es weitere Passanten geben muss, die den Vorfall beobachtet haben.

Polizei: Einsatz am Maschsee nach versuchtem Tötungsdelikt. Quelle: Heidrich

Möglicherweise war für die Augenzeugen die Attacke zunächst gar nicht als Gewalttat zu erkennen. Das Opfer war anfangs noch mehrere Meter mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper weiter gelaufen. Im Bereich des NDR-Funkhauses war der 21-Jährige zusammengebrochen.

Nachdem sich die Polizei anfangs nicht dazu geäußert hatte, um welche Art von Stichwaffe es sich bei der Tatwaffe handelt, sprechen die Ermittler nun offiziell davon, dass es am Ostersonntag am Maschsee eine „ Messerstecherei“ gegeben hat. Ob die Tatwaffe inzwischen gefunden wurde, in welchem Verhältnis Täter und Opfer zueinander stehen und ob die Videoüberwachung der Polizei am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer den Tathergang nicht selbst aufgezeichnet hat, dazu machen die Ermittlungsbehörden zurzeit keine Angaben.

Wer gibt Hinweise?

Die Kripo geht davon aus, dass von einigen Spaziergängern Fotos oder Videoaufnahmen vom Geschehen gemacht wurden. Die Ermittler suchen nun nach diesen Personen. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 05 11/109 55 55 zu melden.

Von Britta Mahrholz