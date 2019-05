HANNOVER

Graben und mulchen, jäten, häckseln, säen: Nach langen Monaten der Kälte und Dunkelheit sehnt sich der Gartenfreund dieser Tage nach dem grünen Glück im eigenen Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Frühlingszeit ist Pflanzzeit – das gilt für das persönliche Grün vor der Tür ebenso wie für die Herrenhäuser Gärten, Hannovers gigantischer XXL-Barockgarten. Unterschied: Bei den Herrenhäuser Gärten ist alles eine Nummer größer als beim grünen Kleinod vor der Tür.

Züchtung der Jungpflanzen beginnt im Februar

In Zahlen ausgedrückt: Knapp 63 000 Sommerpflanzen aus 220 Sorten und Arten bringen die städtischen Mitarbeiter in den nächsten Wochen in Berggarten, Georgengarten und Großen Garten in die Erde. Schmuckpflanzen, die sie zum aller größten Teil zwischen Februar und Mai gezüchtet haben. In den insgesamt neun Gewächshäusern, temperiert je nach Pflanzenart zwischen zehn und 28 Grad, versorgt mit Substrat, Dünger, Licht, Wasser und Wärme. Dazu kommen rund 260 Zitruspflanzen, davon 200 Bäume auf 60 historischen Arten und Sorten. Und außerdem noch rund 1000 Kübelpflanzen, die unter anderem mit Hilfe von Speziallastwagen zu ihren Standorten gebracht werden. Vor das Schloss Herrenhausen etwa oder ans Nordufer des Maschsees wie kürzlich die sechs Zwergpalmen.

STARTKLAR: Die Zitrusbäume stehen bereits im Abhärtungshaus, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Quelle: Wilde

Zehn Mitarbeiter, darunter fünf Auszubildende, sind dafür verantwortlich, dass alles schön blüht in den Herrenhäuser Gärten. Wie beim Hobbygärtner, so gilt auch für die Gartenprofis der Stadt: „Gepflanzt wird erst nach den Eisheiligen, die vom 11. bis 15. Mai dauern – in dieser Zeit droht eine Kälteperiode mit Nachtfrostgefahr“, sagt Ann-Kathrin Becker aus dem Team Anzucht. Wichtigste Aufgabe der Pflanzprofis: „Die Blumen brauchen eine ausreichende Größe zum Auspflanzen, müssen abgehärtet sein, viele Triebe haben“, sagt Jan Bohnecke, einer der Herrenhausen-Gärtner. Einige Sommerblumen wie Petunien, Tagetes, Zinnien oder Ziertabak werden aus Samen gezogen, von den Geranien (Pelargorien), Fuchsien, Wandelröschen oder Strauchmagariten nimmt die Stadt von Anzucht-Gärtnern jeden Spätsommer Stecklinge. Ein großer Teil der Jungpflanzen wird auch zugekauft, lizenzgeschützte Sorten wie Löwenmäulchen, Gaura, Kapmargeriten. Grund: Sie stammen aus wärmeren Klimazonen und würden in den dunklen Wintermonaten nicht gedeihen.

Kanarische Dattelpalme ist bereits 100 Jahre alt

Unterm Strich ist die Pflege der Pflanzen von Hobby und Stadtgärtner aber gleich: Erst durch mehrfaches Stutzen bringen die kleinen Pflanzen Triebe hervor. Den letzten Schliff bekommen die Sommerpflanzen der Herrenhäuser Gärten dann ab Mitte April im Abhärtungshaus oder in den Frühbeetkästen – dort können sie sich geschützt an die Bedingungen in den Gärten gewöhnen. Auch die großen Kanarischen Dattelpalmen haben bereits ihr Winterquartier im Gewächshaus verlassen, gewöhnen sich jetzt an einem geschützten Ort unter freiem Himmel an Wind und Wetter. Später stehen die etwa zehn Meter hohen und rund 100 Jahre alten Pflanzen im Großen Garten. Hintransportiert mit schwerem Gerät – ihre tonnenschweren Kübel fassen einen Kubikmeter Erde.

In der zweiten Maihälfte geht's dann für alle Pflanzen raus aus der Kinderstube, die Sommerblumen zieren dann Schmuckhof des Berggartens, die Beete des Parterres im Großen Garten und die Beete vor dem Bibliothekspavillon. Gut Ding will aber auch hier Weile haben: Die Pflanz-und Aufstellaktion der Kübel nimmt in der Regel vier bis fünf Wochen in Anspruch. Denn erst Anfang Juni kommen die empfindlichen Pflanzenexoten wie Engeltrompeten im Nachtschattengang, die Zitrusstämmchen im Orangenparterre oder die Gewürzrinde im Subtropenhof des Berggartens an ihre Sommerstandorte.

Von Andreas Voigt