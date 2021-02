Hannover: Blitz-Einbruch bei Juwelier – überregionale Täter am Werk?

Hannover

Luxus-Uhren von Rolex, Cartier und Breitling, edler Schmuck von Bulgari, Tiffany und Fabergé – alles schöne und vor allem teure Sachen, die Verbrecher magisch anziehen. Das machte auch das Juwelier-Geschäft Lutz Huth in der Nacht zu Donnerstag in Hannover offenbar zur Zielscheibe eines Blitz-Einbruchs. Wahrscheinlich haben überregional operierende Täter den Laden in der Kröpcke-Passage ins Visier genommen. Ähnliche Coups, bei denen Ganoven mit Autos in Schaufenster gefahren waren und die Geschäfte im Eiltempo plünderten, hatte es in den vergangenen Monaten in mehreren anderen deutschen Städten gegeben.

„Die Recherchen zu ähnlich gelagerten Taten laufen – in Niedersachsen und bundesweit “, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Spektakuläre Blitz-Einbrüche hatte es im Dezember bei einem Juwelier unweit der Düsseldorfer Einkaufsstraße „Kö“, im September in der Münchener Altstadt und im August in Frankfurt gegeben.

Zerstört: Die Tür bei Juwelier Huth. Quelle: Thomas

Nach dem gleichen Tatmuster wie bei Juwelier Huth waren auch zwei maskierte Täter im oberfränkischen Bayreuth vorgegangen, als sie am 15. Januar mit einem Auto rückwärts in das Geschäft für Luxus-Uhren und Edel-Schmuck krachten. In dem Fall haben die Ermittler allerdings mittlerweile zwei Verdächtige festgenommen – darunter einen Polizisten aus Berlin.

Zwei Zeugen melden sich bei der Polizei

Bei der hannoverschen Polizei haben sich inzwischen zwei Zeugen gemeldet, die den nächtlichen Coup in der Kröpcke-Passage beobachtet haben. Einer der Passanten hatte, noch während die Täter den Laden plünderten, die Polizei über den Notruf alarmiert, der andere meldete sich bei den Ermittlern nach der Berichterstattung in den Medien. Allerdings führten auch ihre Hinweise die Beamten bislang nicht auf die Spur der Täter. Nicht nur diese, sondern auch der gestohlene Mazda ist weiter verschwunden.

Blitz-Einbrüche verüben Verbrecher nicht nur auf Juweliere, seit vielen Jahren sind vor allem Elektronik-Markte in ganz Deutschland davon betroffen. 2008 hatten Unbekannten auch in Hannover einen Bulli ins Schaufenster eines großen Geschäfts an der Vahrenwalder Straße gefahren. Das Glas splitterte allerdings nur, das Auto blieb hängen, die Täter schafften es nicht, in den Markt einzudringen.

Immer wieder Blitz-Einbrüche In den vergangenen Jahren hat es mehrere Einbrüche in Schmuckgeschäfte gegeben, bei denen die Täter mit Autos in Schaufenster und Eingangstüren gefahren waren. Eine Chronologie: 29. März 2017: Unbekannte fahren mit einem Ford in ein Juweliergeschäft am Spittaplatz in Burgdorf. Die Täter erbeuten Uhren und Schmuck. 23. Dezember 2008: Mit einem Dienstwagen der Stadt Lehrte rasen unbekannte Täter ins Schaufenster eines Juweliers in Hildesheim. Zuvor waren die Ganoven ins Rathaus in Lehrte eingestiegen, um die Autoschlüssel zu klauen. 21. Oktober 2004: Mit einem Audi A8 rasen Einbrecher bei einem Juwelier an der Karmarschstraße ins Geschäft. Sie erbeuten Schmuck und Uhren im Wert von rund 200.000 Euro.

Von Britta Mahrholz