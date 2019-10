Hannover

Da hatte es einer besonders eilig. Auch ein Mercedes-Fahrer besitzt keine eingebaute Vorfahrt, hat sich diese aber offenbar mit Hilfe eines Blaulichts erschlichen, um schneller voran zu kommen.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem weißen Mercedes CLA220 auf der Bundesstraße 65 von Hannover kommend Richtung Peine. Im Bereich der Auffahrt Hannover-Anderten zur A7 überholte er einfach mehrere andere Fahrer, was schon rechtswidrig ist. Dann nutzte er auch noch wiederholt widerrechtlich ein Blaulicht, das an seiner Windschutzscheibe angebracht war.

Einer ließ sich ins Bockshorn jagen

Ein Autofahrer ließ sich davon ins Bockshorn jagen und hielt sogar im Bereich des sogenannten „Innenohrs“ der Auffahrt, um dem Mercedesfahrer Platz machen. Auf der A7 dann beschleunigte der 39-Jährige stark und fuhr Richtung Hamburg davon.

Der Rowdyfahrer konnte ermittelt werden, jetzt sucht die Autobahnpolizei noch weitere Geschädigte und zeugen des Vorfalls. Wer etwas weiß, sollte sich unter 051171098932 melden.

Von Petra Rückerl